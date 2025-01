Microsoft investirà 80 miliardi di dollari nei data center entro il 2025

Microsoft investirà 80 miliardi di dollari per la costruzione di data center AI nel 2025. L’obiettivo è rafforzare la sua posizione nel mercato dell’intelligenza artificiale. L’azienda di Redmond lo ha annunciato sul suo blog.

Investimento record di Microsoft: 80 miliardi per i data center AI

Come ha spiegato il vicepresidente e presidente di Microsoft Brad Smith, più della metà di questa somma sarà spesa per progetti negli Stati Uniti. “Oggi gli Stati Uniti sono in testa alla corsa globale all’AI grazie agli investimenti di private equity e all’innovazione delle aziende americane, dalle start-up dinamiche ai giganti affermati”, ha dichiarato. Questo progetto è la continuazione della collaborazione di Microsoft con OpenAI e altre aziende emergenti, come Anthropic e xAI, che stanno sviluppando soluzioni avanzate di AI.

La concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale è sempre più agguerrita. I giganti della tecnologia fanno a gara per accaparrarsi le unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia. Questi componenti sono fondamentali per addestrare e far funzionare i modelli AI. Microsoft, che ha investito più di 13 miliardi di dollari in OpenAI, ha anche integrato queste tecnologie nei suoi prodotti, come Windows e Teams.

La concorrenza della Cina

Nelle sue previsioni, Microsoft indica anche che la spesa in conto capitale aumenterà nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2025. Allo stesso tempo, i ricavi della piattaforma cloud Azure sono cresciuti del 33%, con una parte significativa proveniente dai servizi di AI.

Brad Smith ha parlato anche delle sfide globali associate all’AI, in particolare la crescente concorrenza della Cina. A suo avviso, gli Stati Uniti devono continuare a promuovere le proprie tecnologie di AI all’estero, garantendo al contempo la propria leadership nazionale. “La risposta migliore per gli Stati Uniti non è lamentarsi della concorrenza, ma assicurarsi di vincere questa gara”, ha concluso.