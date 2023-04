Microsoft Advertising: addio a Twitter, Musk denuncia

L’azienda di Redmond ha annunciato che il tool Digital Marketing Center della piattaforma Microsoft Advertising non supporterà più Twitter a partire dal 25 aprile 2023. Ciò significa che non sarà più possibile gestire campagne pubblicitarie sul social network. Elon Musk ha minacciato di denunciare Microsoft, in quanto ha usato i dati di Twitter per addestrare i modelli IA.

Scontro tra Microsoft e Twitter

Il tool Digital Marketing Center (DMC) consente alle PMI di ottimizzare e automatizzare le campagne di marketing sfruttando l’intelligenza artificiale. È presente una dashboard centralizzata che permette di interagire con i clienti attraverso messaggi pubblici e privati su Twitter, Facebook, Instagram e LinekdIn. In seguito all’eliminazione del supporto per il social network, gli inserzionisti non potranno più accedere all’account Twitter tramite DMC, creare tweet, visualizzare i tweet precedenti e gli engagement.

Anche se non specificato nell’annuncio, la decisione di Microsoft è quasi certamente dovuta all’introduzione dei nuovi abbonamenti per le API di Twitter. Il piano Enterprise, quello che permette di accedere ai tweet senza limitazioni, costa 42.000 dollari/mese, una soma considerata troppo elevata anche da aziende che fatturano miliardi di dollari all’anno.

In seguito all’annuncio di Microsoft, Elon Musk ha risposto con questo tweet:

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Secondo il proprietario dell’azienda californiana, Microsoft avrebbe utilizzato i dati di Twitter per addestrare il modello IA usato da Bing Chat. In realtà, il chatbot sfrutta il modello GPT-4 di OpenAI, quindi l’eventuale denuncia dovrebbe interessare anche la società di Sam Altman.

Un giornalista ha fatto notare che l’eliminazione del supporto per Twitter dalla piattaforma di Microsoft potrebbe ridurre il traffico verso il social network. Musk ha risposto che scaricare il database di Twitter (la stessa accusa mossa contro Substack), eliminare le inserzioni e vendere i dati non è la migliore soluzione.