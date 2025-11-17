Microsoft aggiorna Media Creation Tool con patch di novembre

Questa settimana Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di novembre 2025 per Windows 10 e 11 (KB5071959 e KB5068861/KB5067112). L’aggiornamento blocca definitivamente il metodo KMS, uno dei sistemi più usati per attivare Windows illegalmente. Oltre alle patch di sicurezza, corregge anche diversi bug importanti, perché Windows non sarebbe Windows senza qualcosa da sistemare ogni mese…

Media Creation Tool scarica già l’aggiornamento Windows 11 di novembre

Il nuovo aggiornamento di Windows 11 25H2 e 24H2 è ora disponibile per il download tramite Media Creation Tool (MCT). Per chi non lo sapesse, si tratta essenzialmente dell’utility ufficiale di Microsoft per la creazione di supporti ISO avviabili. Scarica Windows 11/10 dai server Windows Update dell’azienda, e attualmente sta distribuendo la patch di novembre. In pratica, se si scarica Windows 11 adesso con MCT, si ottiene già l’ultimo aggiornamento incluso.

Dopo il rilascio dell’aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 25H2, l’MCT presentava diversi bug, sia su Windows 11 che su Windows 10. Ma la nuova versione dell’app contiene correzioni per Windows 11 e, anche se l’ultima patch ESU di Windows 10 non può essere scaricata tramite il tool, i bug che riguardavano Windows 10 sono comunque stati corretti. Microsoft ha fatto pulizia, almeno per questa volta.

Per scaricare Media Creation Tool, basta visitare il sito web ufficiale di Microsoft. Poi scorrere la pagina fino alla sezione “Crea supporto di installazione di Windows 11” o “Crea supporto di installazione di Windows 10”, a seconda di quale sistema operativo interessa. Da lì si può scaricare l’utility e creare la propria chiavetta USB avviabile con l’ultimo aggiornamento già integrato.

È un processo abbastanza semplice. Per ora, Media Creation Tool funziona, scarica l’aggiornamento di novembre, e fa quello che dovrebbe fare. Un piccolo miracolo, se vogliamo.