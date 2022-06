Microsoft aggiorna le Raccolte di Edge

Microsoft ha annunciato l’arrivo di alcune interessanti novità per le Raccolte di Edge. L’azienda di Redmond afferma che l’aggiornamento introduce nuovi modi per organizzare e trovare ispirazioni, ad esempio per pianificare un viaggio o altri progetti. Il browser può essere utilizzato anche durante il tempo libero per giocare al famoso solitario.

Novità per le Raccolte di Edge

Le Raccolte di Microsoft Edge consentono di salvare pagine web, immagini o testo durante la navigazione. I contenuti possono essere organizzati in cartelle, condivisi e sincronizzati tra tutti i dispositivi. Gli utenti possono ora salvare immagini e video, utilizzando l’icona visualizzata quando si sposta il puntatore del mouse sul contenuto oppure tramite la voce “Aggiungi a Raccolte” nel menu contestuale.

Posizionando il puntatore del mouse su un’immagine comparirà inoltre l’icona della funzionalità Visual Search che permette di trovare immagini simili, grazie alla tecnologia di computer vision. Le Raccolte supportano già i suggerimenti di Pinterest. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche un “inspiration feed“, dove verranno mostrati contenuti correlati alle ricerche effettuate.

Microsoft ha infine aggiunto la funzionalità che consente di “seguire” i creatori di contenuti su alcuni siti web, tra cui YouTube e TikTok. Se l’utente effettua l’accesso con l’account Microsoft vedrà nella barra degli indirizzi l’icona Follow. Con un clic si può aggiungere il sito nella Raccolta. Il numero di siti supportati aumenterà nei prossimi mesi. Tutte le novità saranno disponibili nella versione desktop di Microsoft Edge.