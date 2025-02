Microsoft aggiorna lo store delle estensioni di Edge

Microsoft ha deciso di dare una rinfrescata al suo marketplace dedicato alle estensioni per Edge. Sì, anche se il browser di casa Redmond può attingere a piene mani dallo sterminato catalogo del Chrome Web Store, esiste un angolo tutto suo dove trovare add-on e temi su misura.

Nuovo look per il marketplace delle estensioni di Edge

La nuova versione del sito web Edge Add-ons punta tutto sulla semplicità di navigazione e sulla scoperta delle novità. La home page è ora divisa in quattro comode sezioni: Discover (per le raccomandazioni e i contenuti in evidenza), Estensioni, Temi e Applicazioni per la barra laterale. Il tutto condito da una search bar sempre a portata di clic nell’angolo in alto a destra.

Ma le sorprese non finiscono qui. Microsoft ha lavorato sodo per rendere più intelligenti i suggerimenti che appaiono mentre si digita nella barra di ricerca. Non solo saranno più pertinenti e utili, ma accanto al suggerimento evidenziato comparirà anche un bottone “Ottieni” per installare l’estensione direttamente dal menu a tendina.

Anche i filtri di ricerca sono stati migliorati: ora è possibile scremare i risultati per tipo di prodotto, categoria, valutazione e altro ancora. E per quanto riguarda i temi, sono stati riorganizzati in modo più efficiente.

Ciliegina sulla torta, gli utenti di Microsoft Edge potranno scoprire collezioni di estensioni e temi curate su misura per interessi e argomenti specifici. Un modo in più per scovare quel plugin utile o quel tema che fa la differenza, senza perdersi nel mare magnum del web.

Il rollout graduale per tutti

La nuova versione del sito Edge Add-ons è in fase di rilascio per tutti gli utenti di Microsoft Edge. Trattandosi di un rollout graduale, alcuni potrebbero dover attendere un po’ prima di vedere la nuova interfaccia. Chi è curioso di scoprirla, può raggiungere il sito tramite questo link o dal menu Estensioni > Ottieni estensioni per Microsoft Edge.