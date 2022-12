Microsoft: aggiornamenti buggati per Windows 11 e 10

A quanto pare, gli ultimi aggiornamenti resi disponibili per Windows 11 e Windows 10 non sono stati gestiti in maniera ottimale da Microsoft. In particolare, l’aggiornamento KB5012170 che è stato rilasciato ad agosto, quello con cui è stata corretta la Secure Boot DBX GRUB, ha innescato tutta una serie di bug che hanno costretto il colosso di Redmond a fornire ulteriori patch per cercare di far fronte alla cosa e che proprio nelle scorse ore hanno portato l’azienda a riconoscere pubblicamente e a mani basse la situazione.

Microsoft: problemi a partire dall’update KB5012170

Microsoft ha infatti preso ufficialmente atto della situazione, confermando i problemi che riguardano i diversi sistemi operativi su cui è stata installata la patch, ovvero tutti quelli di seguito elencati.

Windows Server 2012

Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2

Windows 10, versione 1507

Windows 10, versione 1607 e Windows Server 2016

Windows 10, versione 1809 e Windows Server 2019

Windows 10, versione 20H2

Windows 10, versione 21H1

Windows 10, versione 21H2

Windows 10, versione 22H2

Windows Server 2022

Windows 11, versione 21H2

Windows 11, versione 22H2

Azure Stack HCI, versione 1809

Azure Stack Data Box, versione 1809 (ASDB)

Ad oggi i problemi con l’aggiornamento KB5012170 pare non siano stati ancora risolti e Microsoft non ha fornito ulteriori soluzioni, visto e considerato che continua a suggerire di eseguire l’aggiornamento del bios UEFI, vale a dire la medesima operazione che veniva proposta ad agosto.

In attesa di saperne di più e soprattutto in attesa che Microsoft provveda a trovare un rimedio definitivo alla situazione, ricordiamo che tra le problematiche note che ha introdotto l’aggiornamento “incriminato” rientra un bug che andava a bloccare il sistema in modalità BitLocker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.