Microsoft AI Tour, Roma: l'Italia e il potere dell'intelligenza artificiale

È andata in scena a Roma la tappa italiana dell’evento itinerante Microsoft AI Tour. Durante il keynote di apertura, il numero uno del gruppo Satya Nadella ha concentrato l’attenzione sul potere trasformativo dell’intelligenza artificiale. Una tecnologia, secondo il CEO, che insieme alle innovazioni nel cloud, sta generando nuove opportunità di crescita per l’intero paese, in termini di produttività, di creatività e di competitività, nel contesto di un mercato globale.

Satya Nadella a Roma per il Microsoft AI Tour

L’appuntamento segue di poche settimane la conferma dell’importante investimento da 4,3 miliardi di euro in due anni, attraverso cui la società mira a espandere la propria infrastruttura nel nostro territorio, puntando su data center hyperscale cloud e intelligenza artificiale. È stato anche definito un piano di formazione sulle competenze digitali, che arriverà a interessare oltre un milione di connazionali entro la fine del 2025.

Solo un paio di giorni fa, in occasione della sua presenza a Londra, Nadella ha annunciato nuove funzionalità destinate al mondo dei Copilot Agents, a partire della disponibilità dell’anteprima pubblica nell’ambito di Copilot Studio. Queste le sue parole.

Siamo impegnati a sostenere la trasformazione dell’AI in Italia e a garantire che ne beneficino tutti. Gli investimenti che abbiamo fatto all’inizio di questo mese nell’infrastruttura cloud e AI, insieme alla formazione sulle competenze AI, aiuteranno a garantire un ampio accesso alla tecnologia necessaria perché gli italiani e l’economia italiana prosperino in questa era dell’IA. È fantastico vedere come tante organizzazioni italiane in ogni settore stiano già utilizzando le nostre piattaforme e strumenti di AI per innovare.

Intelligenza artificiale: le opportunità per l’Italia

In prospettiva, la Cloud Region controllata dalla società nel nostro paese diventerà una delle più grandi in Europa, assumendo un ruolo di cruciale importanza per le aree del Mediterraneo e per il Nord Africa.

Uno studio condotto dal gruppo di Redmond in collaborazione con TEHA collega l’adozione pervasiva dell’intelligenza artificiale generativa a un potenziale aumento del PIL, fino a 312 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. A beneficiare del trend sarebbero soprattutto le PMI. Già oggi, il 47% delle aziende che ne fanno uso segnala un incremento della produttività che supera il 5% (oltre l’1% per il 74% degli intervistati). Di seguito la dichiarazione di Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Le organizzazioni italiane stanno adottando le tecnologie di Microsoft AI per favorire la crescita. Attraverso la nostra iniziativa AI L.A.B. e l’ecosistema dei nostri partner su tutto il territorio, supportiamo le organizzazioni pubbliche e private nell’uso delle tecnologie di AI per promuovere l’innovazione e aumentare la produttività, allo stesso tempo aumentando le competenze legate all’AI.

Esempi virtuosi dal Made in Italy

La tappa romana del Microsoft AI Tour ha visto inoltre la partecipazione di realtà che hanno raccontato i loro percorsi di innovazione digitale basati sull’intelligenza artificiale, come nel caso di illimity, INPS, Lavazza, RINA e Unipol, e di altre che stanno traendo vantaggi dall’implementazione della tecnologia nei loro processi organizzativi e produttivi. Ecco alcuni esempi.