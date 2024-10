Microsoft: le aziende potranno creare agenti AI con Copilot Studio

Microsoft ha annunciato oggi che le aziende potranno creare agenti AI personalizzati con Copilot Studio a partire da novembre 2024. L’azienda sta inoltre introducendo dieci nuovi agenti autonomi per la piattaforma Dynamics 365, per consentire alle aziende di creare dipendenti virtuali che automatizzano le attività.

Di sicuro ne sentiremo parlare di più anche al Microsoft Ignite del 19 novembre. I nuovi agenti saranno disponibili tra il 2024 e l’inizio del 2025.

Microsoft, in arrivo gli agenti AI personalizzati tramite Copilot Studio

In occasione dell’evento AI World Tour tenutosi ieri a Londra, Microsoft ha annunciato l’arrivo in Dynamics 365 di dieci agenti autonomi. Questi agenti AI sono progettati per supportare le funzioni di vendita, assistenza clienti, finanza e supply chain.

Un agente AI addetto alla qualificazione delle vendite, ad esempio, non si limita a smistare i lead, ma effettua ricerche sui potenziali clienti, redige e-mail personalizzate e assegna priorità alle opportunità senza l’intervento umano. Nel frattempo, un agente per le comunicazioni con i fornitori monitora attivamente le catene di fornitura, rilevando e rispondendo a potenziali interruzioni prima che diventino problemi critici.

Microsoft ha annunciato per la prima volta gli agenti AI personalizzati con Copilot Studio a maggio e il mese scorso ha lanciato un’anteprima privata in cui ha lavorato con aziende selezionate per perfezionare il prodotto. Pets at Home, un rivenditore del Regno Unito, ha sviluppato un agente per analizzare le potenziali perdite di profitto, che secondo le previsioni consentirà di risparmiare milioni all’anno. McKinsey & Company riferisce che il suo agente per l’onboarding dei clienti ha ridotto i tempi di processo del 90% e il lavoro amministrativo del 30%.

Questi esempi suggeriscono il potenziale degli agenti AI non solo per ridurre i costi, ma anche per rimodellare radicalmente il modo in cui il lavoro viene svolto, consentendo ai dipendenti di dedicare più tempo alle attività che richiedono intuizione e creatività umana.

La strategia di Microsoft va oltre la semplice automazione. Il gigante di Redmond, infatti, immagina un futuro in cui ogni dipartimento aziendale è supportato da molteplici agenti AI in grado di gestire le attività ripetitive e routine, mentre i dipendenti si concentrano sul lavoro strategico. In questo modo si passa dall’AI come strumento all’AI come elemento fondante delle operazioni aziendali.

Come funzionano gli agenti AI di Copilot Studio

Gli agenti AI di Copilot Studio si basano sui dati provenienti da Microsoft 365, Dataverse e altri sistemi aziendali per fornire soluzioni personalizzate e contestuali. L’intelligenza artificiale alla base di questi agenti viene sviluppata seguendo principi di etica e sicurezza, come stabilito dalle linee guida di Microsoft sull’AI responsabile. Questi agenti operano prevenendo in modo rigoroso perdite di dati, grazie a protocolli di autenticazione solidi.

Inoltre, gli amministratori IT possono impostare policy di governance e monitorare le attività tramite un sistema di gestione completo. L’impatto sul futuro del lavoro è significativo. Il 60% delle aziende Fortune 500 usa già Copilot, con risultati notevoli: Lumen Technologies prevede un risparmio annuo di 50 milioni di dollari, mentre per Honeywell è come aver aggiunto 187 dipendenti a tempo pieno.

Ciò suggerisce che gli agenti AI potrebbero portare a miglioramenti di produttività ancora maggiori in futuro, ma i risvolti sono da valutare attentamente. L’arrivo di questi strumenti, infatti, potrebbe sottrarre opportunità di lavoro.