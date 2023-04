Microsoft annuncia l'adattatore per Surface con USB4

Microsoft ha annunciato il nuovo Surface Thunderbolt 4 Dock, un adattatore che espande notevolmente il numero di periferiche da collegare al dispositivo. La principale differenza rispetto al precedente Surface Dock 2 (che rimane in vendita) è l’assenza della porta Surface Connect, sostituita dalla porta USB4/Thunderbolt 4 (USB Type-C). Il nuovo modello può essere già acquistato in Italia.

Surface Thunderbolt 4 Dock: specifiche e prezzo

Il Surface Thunderbolt 4 Dock è indicato soprattutto per i Surface Pro 8, Surface Po 9 (Intel/Wi-Fi), Surface Laptop 5 e Surface Laptop Studio, gli unici dotati di porta USB4/Thunderbolt 4. Questo standard garantisce una maggiore velocità di trasferimento (fino a 40 Gbps), consentendo di collegare due monitor con risoluzione 4K a 60 Hz. Supporta anche la ricarica fino a 96 Watt.

Queste sono le porte disponibili:

1 porta USB-A anteriore (USB 3.1 Gen 2, 7,5 Watt)

1 porta USB-C anteriore (USB 4 Thunderbolt 4, supporto per schermo, 15 Watt)

2 porte USB-A posteriori (USB 3.1 Gen 2, 7,5 Watt)

2 porte USB-C posteriori (USB 4 Thunderbolt 4, supporto per schermo, 15 Watt)

1 porta Ethernet (2,5 GB/s)

Jack audio da 3,5 mm

Su ogni porta ci sono indicatori tattili per il riconoscimento. In pratica manca solo uno slot SD o microSD. Nella confezione è presente un alimentatore da 165 Watt. L’involucro dell’adattatore e dell’alimentatore contiene il 20% di plastica marina riciclata ed è realizzato con materiali più leggeri rispetto ai dock precedenti. Microsoft ha inoltre eliminato la plastica monouso dalla confezione per renderla riciclabile al 99%.

Il nuovo Surface Thunderbolt 4 Dock può essere acquistato sul sito Microsoft al prezzo di 365,99 euro. Il Surface Dock costa invece 299,99 euro.

