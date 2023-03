Microsoft attiva Windows 10 con un crack

L’uso di versioni pirata di Windows è molto diffuso. Esistono diversi tool per attivare il sistema operativo, alcuni dei quali sono considerati malware dagli antivirus. Un utente ha scoperto che l’assistenza tecnica dell’azienda di Redmond usa simili metodi per risolvere il problema in tempi rapidi. Microsoft ha comunicato che indagherà sull’accaduto e prenderà i necessari provvedimenti.

Un programmatore e YouTuber sudafricano ha acquistato una copia digitale di Windows 10 Professional sul Microsoft Store. Non riuscendo ad attivare il sistema operativo, l’utente ha contattato il supporto tecnico dell’azienda. Un ingegnere ha quindi usato l’app Quick Assist (Assistenza rapida) per accedere al computer.

I can't believe it.

My official Microsoft Store Windows 10 Pro key wouldn't activate. Support couldn't help me yesterday.

Today it was elevated. Official Microsoft support (not a scam) logged in with Quick Assist and ran a command to activate windows.

BRO IT'S A CRACK

NO CAP pic.twitter.com/0vcRGu9PDE

— TCNO/TroubleChute (@TCNOco) March 11, 2023