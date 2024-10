Microsoft aumenta lo spazio di OneDrive fino a 10TB

I tempi in cui gli abbonati a Microsoft 365 potevano godere di uno spazio di archiviazione illimitato su OneDrive sono ormai un lontano ricordo… Alcuni utenti, infatti, avevano approfittato di questa generosa offerta, caricando sul cloud di Microsoft quantità esorbitanti di dati, costringendo l’azienda a rivedere le proprie politiche. Come promemoria, oggi OneDrive consente di avere non più di 2 TB di spazio di archiviazione per account.

Su OneDrive fino a 10TB di spazio di archiviazione entro fine anno

Durante un evento speciale dedicato a OneDrive, che si è tenuto l’8 ottobre, Microsoft ha svelato i suoi ambiziosi progetti per espandere i limiti di archiviazione sulla propria piattaforma cloud. Entro la fine dell’anno, infatti gli utenti potranno infatti optare per piani da 5 TB o addirittura 10 TB, quintuplicando così lo spazio attualmente disponibile. Questa novità farà gola soprattutto a chi usa già OneDrive per conservare grandi quantità di ricordi, documenti e file multimediali e forse attirerà nuovi utenti.

L’aumento dello spazio di archiviazione di OneDrive permetterà a Microsoft di allinearsi ai principali concorrenti nel settore del cloud storage, come Google Drive e iCloud Drive, che offrono già opzioni simili. Google, ad esempio, consente di archiviare fino a 10 TB di dati, mentre Apple spinge il limite fino a 12 TB con il suo servizio iCloud.

Disponibilità dei nuovi piani di archiviazione su OneDrive

Al momento, Microsoft non ha fornito ulteriori informazioni riguardo ai costi e alle modalità di attivazione dei nuovi piani di archiviazione. Inoltre, sembra che l’azienda non abbia intenzione di modificare l’offerta gratuita, che continuerà a mettere a disposizione degli utenti 5 GB di spazio.

Per rimanere informati sulle ultime funzionalità e sugli aggiornamenti riguardo a OneDrive, gli utenti possono fare riferimento al post pubblicato sul blog ufficiale del forum Tech Community di Microsoft. Qui, l’azienda condivide regolarmente notizie e approfondimenti relativi ai propri servizi cloud, permettendo alla community di rimanere sempre al passo con le ultime novità.