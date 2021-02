Microsoft porta Azure sulla ISS con Hewlett Packard

Microsoft ha annunciato l’avvio di una collaborazione con HPE (Hewlett Packard Enterprise) per portare Azure nello spazio. Ciò avverrà tramite lo Spaceborne Computer-2 (SBC-2), il supercomputer che verrà utilizzato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Edge computing con Azure sulla ISS

L’annuncio rappresenta il primo passo del programma Azure Space svelato a fine ottobre 2020. Il prossimo 20 febbraio è prevista la Resupply Mission NG-15 di Northrop Grumman, con la quale lo Spaceborne Computer-2 verrà portato sulla ISS dal razzo Antares.

Microsoft e HPE hanno creato una connessione tra il supercomputer e Azure tramite le stazioni di terra della NASA. Gli astronauti avranno quindi accesso localmente (edge computing) alle migliori tecnologie del cloud computing. In questi casi è infatti richiesta una latenza minima per l’esecuzione di calcoli complessi. Non è possibile attendere il trasferimento dei dati dalla ISS alla Terra e viceversa.

SBC-2 è basato sul sistema HPE Edgeline Converged Edge e può funzionare in condizioni ambientali estreme. Grazie ad Azure, la NASA potrà sfruttare gli algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per simulare le tempeste di polvere su Marte, analizzare piante e colture idroponiche, studiare gli effetti dei viaggi spaziali sulla salute degli astronauti.

Questo è solo l’inizio di un viaggio che permetterà di utilizzare la potenza di Azure per scenari edge. La collaborazione potrebbe continuare nei prossimi anni, quando è previsto il ritorno dell’uomo sulla Luna e l’arrivo su Marte.