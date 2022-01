Microsoft blocca un attacco DDoS da 3,47 Tbps

Microsoft ha comunicato di aver bloccato un attacco DDoS che ha generato un traffico di 3,47 Tbps con una frequenza di 340 milioni di pacchetti al secondo. L'attacco, rilevato a novembre 2021 contro un cliente Azure in Asia, è quasi certamente il più grande della storia. Le aziende possono sfruttare le protezioni di Azure. Per gli utenti consumer sono disponibili firewall dedicati o quello incluso nelle suite Norton 360, attualmente in offerta con sconti fino al 63%.

Norton 360: protezione completa

L'attacco DDoS (Distribuited Denial of Service) di novembre è stato effettuato da circa 10.000 fonti in vari paesi sulla porta UDP 80 ed è durato circa 15 minuti. Microsoft ha bloccato nel mese di dicembre altri due attacchi da 3,25 e 2,5 Tbps sulle porte UDP 80 e 443. In tutti i casi, l'elevato volume di traffico è stato gestito dalla piattaforma Azure, evitando che raggiungesse i server del cliente.

Ovviamente è impossibile bloccare un attacco di questa portata con soluzioni consumer, ma il firewall integrato nelle quattro versioni di Norton 360 permette di rilevare il traffico sospetto. Norton 360 Antivirus Plus, compatibile con un dispositivo, include anche il famoso antivirus, un password manager e 2 GB di spazio sul cloud per il backup dei file.

Norton 360 Standard incrementa lo spazio cloud a 10 GB e aggiunge la Secure VPN e il tool SafeCam per PC che blocca l'accesso alla webcam. Norton 360 Deluxe supporta fino a 5 dispositivi e include 50 GB di spazio sul cloud, il controllo parentale (protezione minori) e il tool Dark Monitoring che effettua la scansione del dark web alla ricerca di eventuali dati personali rubati. Infine, Norton 360 Premium incrementa lo spazio cloud a 75 GB e il numero massimo di dispositivi a 10.

Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento per il primo anno può essere sottoscritto a 19,99 euro (Norton 360 Antivirus Plus), 29,99 euro (Norton 360 Standard), 34,99 euro (Norton 360 Deluxe) e 44,99 euro (Norton 360 Premium). Lo sconto è compreso tra il 42% e il 63%.