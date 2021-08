Norton 360 for Gamers: funzioni, caratteristiche e prezzi

Giocare online è indubbiamente comodo, divertente e, in alcuni casi, anche redditizio. Tuttavia, quando c'è di mezzo il Web, bisogna sempre considerare i pericoli derivanti dall'enorme rete di Internet. Norton è a conoscenza di ciò e anche del fatto che molti software malevoli vengono condivisi proprio durante le sessioni di gioco, sicuramente molto popolari tra gli utenti meno esperti. Proprio per questo motivo, nasce Norton 360 for Gamers, sistema di protezione pensato per tutti i videogiocatori più incalliti. Vediamo subito insieme di cosa si tratta, quanto costa e come funziona.

Le caratteristiche di Norton 360 for Gamers

Che si tratti di un giocatore esperto o alle prime armi, Norton 360 for Gamers garantirà una protezione completa, non solo per quanto riguarda la propria privacy e l'integrità del computer, ma anche di quella degli account generati nelle piattaforme di gioco.

Inoltre, non mancheranno anche tutti i servizi base offerti generalmente da Norton, e quindi: protezione contro virus, malware, ransomware e simili, Smart Firewall per aumentare la sicurezza in caso di computer in condivisione, Password Manager, VPN avanzata per una navigazione online più privata e molto altro ancora. Tutto ciò, fino ad un massimo di tre dispositivi in contemporanea (sia desktop ce mobile).

>> Vai all'offerta Norton 360 for Gamers

I prezzi di Norton 360 for Gamers

L'unico metodo di acquisto di Norton 360 for Gamers è quello in abbonamento annuale, offerto a più della metà del prezzo per il primo anno di utilizzo. In particolare, per tutti coloro che sceglieranno di provare il software con tutte le sue funzioni, il costo da affrontare sarà di soli 34,99 euro per il primo anno e quindi il 61% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Al termine del primo anno, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente (l'utente potrà comunque decidere di annullarlo) per altri 12 mesi, ma stavolta al prezzo completo di 89,99 euro. Ovviamente però, come accade per ogni prodotto di Norton, con la sottoscrizione dell'abbonamento saranno inclusi anche tutti gli aggiornamenti futuri della piattaforma, sempre finché l'abbonamento sarà attivo.

In qualsiasi istante sarà quindi possibile annullare l'acquisto e, qualora si potranno applicare le politiche di reso, si avrà anche diritto ad un rimborso completo. Tutte le operazioni relative al proprio account potranno essere gestite all'interno dell'area personale.

>> Vai all'offerta Norton 360 for Gamers

Come si usa Norton 360 for Gamers

L'utilizzo di Norton 360 for Gamers sarà perlopiù automatico e in background, perciò, l'utente non dovrà far altro che installare il programma sul proprio computer e lasciare che tutte le sfaccettature del software svolgano il proprio compito. Come vedremo in basso però, alcune di queste funzioni potranno comunque essere consultate anche manualmente, così da avere più controllo sul proprio abbonamento. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'installazione.

Installazione

Dopo aver acquistato una licenza annuale di Norton 360 for Gamers, bisognerà necessariamente creare un account (incluso nel prezzo) dal quale gestire tutti i dettagli dell'abbonamento, incluso il download del software principale. Eseguendo l'accesso all'interno dell'area riservata, l'utente potrà infatti modificare, eventualmente, il metodo di pagamento, l'indirizzo di fatturazione, i dati personali e anche scaricare il programma di Norton 360 for Gamers.

Per farlo, sarà quindi sufficiente cliccare sul tasto “Scarica” e poi “Accetto e scarica” nel portale “My Norton” e attendere che il download termini automaticamente (il tempo di attesa cambierà in base alla velocità della connessione Internet). Il sito riconoscerà automaticamente il sistema operativo utilizzato e scaricherà immediatamente il programma compatibile. Nel caso in cui però si utilizzasse la versione “S” di Windows, bisognerà cliccare su “Ottieni da Microsoft” e continuare con l'installazione tramite il Microsoft Store.

Su Windows

A download terminato, l'installazione cambierà in base al sistema operativo in possesso. Su Windows infatti, sarà sufficiente raggiungere la cartella di download (cliccare Ctrl + J sulla tastiera per visualizzarla), eseguire un doppio clic sul software scaricato e completare la prima configurazione seguendo la procedura che apparirà sullo schermo. Nel caso in cui apparisse la finestra di “Controllo utente”, basterà semplicemente premere sulla voce “Continua” e procedere con l'istallazione.

Su Mac

Su Mac invece, a causa dell'elevata protezione imposta da Apple nei download esterni all'App Store, bisognerà premere qualche tasto in più. Prima di tutto però, sarà necessario eseguire un doppio clic sul software scaricato per avviare il tutto.

A questo punto, sarà necessario cliccare su “Install”, disponibile all'interno della finestra di benvenuto e, quando richiesto, inserire nome utente e password relativi all'account del computer (non dell'account Norton, quelli che si utilizzano per accedere al Mac). Ora, non servirà altro che confermare i dati cliccando su “Install Helper” e premere su “Riavvia”.

Quando il Mac si sarà accesso, bisognerà aprire nuovamente il software di installazione, continuare con “Apri preferenze”, cliccare su “Apri le Preferenze di sicurezza”, premere sull'icona a forma di lucchetto in basso a sinistra, inserire la password di accesso al Mac, confermare con “Sblocca” e cliccare su “Consenti” in basso a destra per abilitare la completa installazione del software.

Adesso il Mac sarà pronto per accogliere Norton, perciò bisognerà tornare alla schermata di installazione, cliccare su “Continua”, poi, alla richiesta di installazione di “Norton Security”, su “Consenti” e infine su “Apri preferenze”.

Nella schermata dedicata a “Sicurezza e privacy”, sarà necessario spostarsi nella sezione dedicata alla “Privacy” in alto a destra, verificare che la voce “Estensione di sistema Norton” sia attiva (altrimenti attivarla), tornare al programma di installazione e concludere il tutto con “Completa”.

>> Vai all'offerta Norton 360 for Gamers

Funzioni

Ora, tutto sarà pronto per iniziare ad utilizzare le funzioni disponibili all'interno del proprio abbonamento. Come anticipato, alcune di queste saranno relative alla protezione generale del computer contro i vari virus e malware che cercheranno di attaccare il PC, mentre altre interesseranno principalmente le opzioni dedicate al gaming.

In ogni caso, ogni operazione potrà essere avviata manualmente attraverso il programma precedentemente installato, senza dimenticare che, quelle più importanti verranno comunque gestite in maniera automatica e in tempo reale da Norton.

Scansione del sistema

Una delle funzioni automatiche e in tempo reale è ovviamente quella della scansione del sistema, molto utile per consentire al software di controllare la presenza di virus, malware, minacce di phishing via chat, SMS o e-mail e persino eventuali “buchi” potenzialmente pericolosi nei giochi e nei siti Web utilizzati.

Inoltre, non mancherà anche una protezione aggiuntiva identificata dallo Smart Firewall per PC, decisamente utile per garantire privacy e integrità del sistema nel caso in cui si utilizzino computer condivisi con altri utenti. Così, qualora un computer connesso risulti infetto, la minaccia non riuscirà a colpire anche quello protetto da Norton.

Game Optimizer

Una delle caratteristiche principali di Norton 360 for Gamers è però il Game Optimizer, strumento dedicato all'ottimizzazione del sistema durante le sessioni di gioco. Norton sfrutterà infatti tutti i suoi consensi (confermati ovviamente dall'utente) per personalizzare l'hardware a disposizione e ottimizzare le performance grafiche e funzionali del PC in relazione al titolo avviato. In questo modo, sarà possibile godere di un'esperienza più fluida e precisa.

Modalità di rilevamento schermo intero e ottimizzazione delle notifiche

I giocatori amano addentrarsi completamente nel gioco, perciò, ogni notifica potrebbe peggiorare e disturbare l'esperienza dell'utente. Per questo motivo, Norton offre delle funzioni di ottimizzazione delle notifiche, perfette per disabilitare ogni tipologia di avviso, ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza del dispositivo. In questo modo sarò quindi possibile agire immediatamente, risolvere il problema o impedire gli attacchi informatici (sempre sfruttando le funzioni di Norton).

Inoltre, grazie alla modalità di rilevamento schermo intero, Norton 360 for Gamers capirà quando l'utente abiliterà lo schermo intero per un particolare titolo e filtrerà ulteriormente le notifiche, mostrando solo quelle più critiche ed effettivamente più pericolose.

Secure VPN

Durante le sessioni di gaming, potrebbe essere realmente utile un servizio che mantenga protetta la propria privacy e impedisca ai miliardi di giocatori in tutto il mondo di ottenere informazioni sulla propria localizzazione. In questi casi, l'utilizzo di una VPN sarebbe effettivamente perfetta e funzionale.

Questa, impedirà il tracciamento delle attività e garantirà maggiore protezione dagli attacchi DDoS, doxxing e SWATing, molto diffusi tra i gamers. Ovviamente, sarà inclusa all'interno dello stesso abbonamento sottoscritto per Norton 360 for Gamers.

Backup nel cloud

Quando si gioca ad uno qualsiasi dei titoli preferiti, non manca mai la clip registrata per condividere la propria esperienza. Tuttavia, in caso di attacchi malevoli, tali clip potrebbero risultare inaccessibili e sostanzialmente persi. Fortunatamente però, grazie ai 50GB online offerti da Norton, sarà possibile conservare un backup di tutti i dati all'interno del cloud.

In questo modo, anche qualora il computer venga in qualche modo infettato, sarà comunque possibile ottenere indietro tutti i propri file precedentemente salvati. Ovviamente però, resteranno disponibili per il recupero solo finché l'abbonamento a Norton risulterà attivo.

Password Manager

Anche nel mondo dei giochi, non manca la questione account, dati di accesso e carte di pagamento. Norton 360 for Gamers include per questo motivo un comodo strumento di Password Manager, pensato ovviamente per conservare tutti i nomi utente e le password utili per effettuare i vari accesi online.

Inoltre, grazie al generatore di password integrato, si potranno anche creare delle chiavi segrete praticamente impossibili da indovinare. In più, la stessa sicurezza sarà estesa anche ai dati delle carte di credito, di debito o prepagate.

Dark Web Monitoring

Infine, grazie al monitoraggio costante e automatico del Dark Web, Norton proteggerà e avvertirà l'utente nel caso in cui un qualsiasi dato ad esso appartenente appaia in una fuga di informazioni, compresi gamertag, nomi utente e indirizzi e-mail. Così, si potrà immediatamente procedere con la modifica dei parametri e stare molto attenti in caso di futuri attacchi o truffe online.

>> Vai all'offerta Norton 360 for Gamers