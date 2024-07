Microsoft Copilot: gestione degli smartphone Android da PC

Microsoft Copilot è ora in grado di migliorare notevolmente la vita di chi si vede costretto a dover lavorare costantemente con PC e smartphone alla mano. Grazie all’assistente AI del colosso di Redmond, infatti, ora su Windows 11 è possibile gestire i device mobile basati su Android 14 direttamente da computer.

Microsoft Copilot permette di gestire gli smartphone con Android 14 da Windows 11

Per farlo, è sufficiente collegare lo smartphone al PC tramite l’app preinstallata Phone Link, recentemente aggiornata per supportare l’integrazione nel menu Start, e assicurarsi che entrambi i dispositivi siano connessi alla medesima rete Wi-Fi. Una volta collegato il telefono, occorrerà semplicemente aprire un browser sul PC e visitare il sito copilot.microsoft.com. In seguito, occorrerà solo attivare il plug-in per il telefono per connettere Copilot al dispositivo e iniziare a interagire con esso.

Per fare qualche esempio completo, tramite chat o comando vocale, sarà possibile chiedere a Copilot di recuperare i messaggi del telefono, di impostare sveglie e ottenere altre informazioni.

Va tuttavia tenuto ben presente che trattandosi di una nuova feature l’assistente AI potrebbe impiegarsi più tempo del solito nel fornire un feedback e che le potenzialità effettive dello stesso dipendo anche e soprattutto dal tipo di smartphone Android collegato al computer. Ad ogni buon conto, si tratta, a prescindere, di un’aggiunta estremamente interessante.

Da tenere presente che vari brand, come Samsung, Oppo e Honor offrono funzionalità decisamente più avanzate consentendo l’accesso completo al dispositivo tramite Phone Link, consentendo di vedere lo schermo dello smartphone sul proprio computer e addirittura aprire le app e interagire direttamente con esse.