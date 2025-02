Microsoft Copilot arriva su Mac, disponibile l'app finalmente

L’attesa è finita: finalmente possiamo dare il benvenuto a Copilot su macOS! Microsoft ha fatto il grande passo, rilasciando un’app dedicata per il suo chatbot AI gratuito.

L’assistente AI targato Microsoft, è simile a ChatGPT di OpenAI e ad altri chatbot. È progettato per assistere gli utenti in numerose attività: scrivere email, riassumere documenti, ecc. C’è anche un generatore di immagini alimentato da DALL-E 3.

The wait is over – we can finally hang out on macOS! Download Copilot for Mac and try me out today.

— Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) February 27, 2025