Microsoft Copilot: OpenAI o1 ora gratis per tutti

Microsoft ha deciso di fare un regalo a tutti gli utenti di Copilot: la funzione “Think Deeper“, che sfrutta OpenAI o1, ora è gratuita per tutti. Una mossa che rende accessibile a un pubblico molto più vasto un modello AI super avanzato.

L’azienda di Sam Altman ha lanciato OpenAI o1 a settembre 2024. Questo modello è progettato per “pensare” più a lungo prima di rispondere e può risolvere problemi più complessi in campi come scienza, programmazione e matematica. Finora però era disponibile solo per gli utenti di ChatGPT con abbonamenti Plus, Pro e Team.

Openai o1 gratis per tutti tramite Think Deeper di Copilot

A ottobre 2024, Microsoft aveva annunciato “Think Deeper“, una nuova funzionalità dei Copilot Labs riservata agli utenti Copilot Pro. Questa funzione sfrutta proprio OpenAI o1 per aiutare gli utenti a risolvere problemi difficili. Ora, Microsoft ha deciso di rendere “Think Deeper” gratuito per tutti gli utenti di Copilot. Ciò significa che OpenAI o1 è accessibile a chiunque, senza costi aggiuntivi.

“Think Deeper” richiede più tempo per rispondere rispetto alle normali query di Copilot, ma in cambio può fornire risposte dettagliate e passo dopo passo anche alle domande più difficili. Per usare la funzione, basta andare sul sito web o sull’app mobile di Copilot e selezionare il pulsante “Think Deeper” nella barra delle query prima di inserire la propria domanda. In circa 30 secondi, si riceverà una risposta approfondita.

Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, si è detto entusiasta di questa novità: “Le possibili applicazioni qui sono davvero infinite. Sono felice che i nostri utenti abbiano tutti questa opportunità. Abbiamo molto altro in cantiere in questo momento, non vedo l’ora di dirvelo. Ma nel frattempo, la vita è piena di caos e problemi complessi. Lascia che Think Deeper si faccia carico di parte del tuo carico mentale!“.