Microsoft Copilot: Think Deeper per i non abbonati

Gli utenti che usano la versione gratuita di Copilot possono ora accedere a Think Deeper. La funzionalità, precedentemente offerta solo agli abbonati Pro, sfrutta il modello o1 di OpenAI per fornire migliori risposte. Un’altra novità interessa invece gli utenti che usano Word. L’azienda di Redmond ha eliminato Smart Lookup per lasciare posto a Copilot.

Think Deeper gratis per alcuni utenti

Think Deeper è una delle novità più recenti annunciate da Microsoft. Era disponibile solo per gli abbonati a Copilot Pro in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti attraverso Copilot Labs.

La funzionalità sfrutta il modello o1 di OpenAI basato sul ragionamento. In pratica fornisce risposte più dettagliate dopo una serie di passi complessi (quindi impiega più tempo). A differenza dei modelli GPT, o1 non può accedere al web e il suo database è aggiornato fino ad ottobre 2023. È in grado però di risolvere problemi scientifici e matematici.

Nei test effettuati da Windows Latest, la funzionalità Think Deeper consente di ottenere risposte molto più complete della versione standard di Copilot. Al momento è accessibile ad un numero limitato di utenti (solo in inglese). Se disponibile verrà mostrata nel campo di input. È possibile però ricevere solo tre risposte a settimana. Anche per gli abbonati Pro c’è un limite, ma dipende dal numero di utenti che usano la funzionalità in contemporanea.

Addio a Smart Lookup in Word

A partire da Office 2016, Word permette di cercare definizioni, sinonimi e informazioni su Internet usando la funzionalità Smart Lookup (Ricerca intelligente in italiano) presente nella scheda Riferimenti o nel menu contestuale. Microsoft ha comunicato che verrà rimossa nel corso dei prossimi giorni. Gli utenti dovranno usare Copilot.

La funzionalità verrà rimossa anche dalla versione standalone di Word che non include Copilot. È quindi necessario sottoscrivere l’abbonamento a Microsoft 365, il cui prezzo è stato recentemente aumentato da 69 a 99 euro/anno (Personal) e da 99 a 129 euro/anno (Family).