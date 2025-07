Short di YouTube: foto si trasformano in video AI ed effetti speciali

YouTube non vuole restare indietro nella corsa all’AI. Mentre TikTok e Instagram conquistano utenti con filtri e effetti sempre più spettacolari, Google ha deciso di rispondere con nuovi strumenti AI per gli Short che trasformano semplici foto in video animati e aggiungono effetti speciali degni di un film, il tutto direttamente dal telefono.

Con i suoi 200 miliardi di visualizzazioni al giorno, Short ha finalmente tutto quello che serve per sfidare seriamente la concorrenza.

Nuovi effetti AI per gli Short di YouTube e foto che diventano video

La funzione più spettacolare permette di trasformare qualsiasi immagine in un video di sei secondi. L’intelligenza artificiale analizza la foto e crea movimenti realistici che danno vita all’immagine. Un semaforo pedonale diventa un omino che balla, un paesaggio si trasforma in un panorama che si muove dolcemente.

Il sistema offre suggerimenti personalizzati in base al contenuto della foto caricata. Foto di gruppo che sembrano respirare, paesaggi che acquistano profondità, oggetti quotidiani che si animano come per magia. È la stessa tecnologia già disponibile in Gemini, ma ora integrata direttamente nel flusso creativo di Shorts.

Anche i nuovi effetti speciali sono divertenti. Si può scarabocchiare qualcosa a caso e l’app lo trasforma in un’opera d’arte. Oppure da un selfie normale e ci si ritrova sott’acqua che si nuota in mezzo ai pesci tropicali. C’è anche l’effetto che clona, così sembra di essere in più posti contemporaneamente.

Tutti questi effetti si trovano nell’icona “Effetti” della camera Short, nella sezione “AI” dedicata agli strumenti generativi.

Tutti questi strumenti sono alimentati da Veo 2, il modello di intelligenza artificiale di Google per la generazione video. Ogni creazione viene marcata con watermark SynthID invisibili e etichette chiare che identificano il contenuto come generato artificialmente.

AI Playground: il parco giochi dei creator

YouTube ha centralizzato tutti i suoi strumenti di intelligenza artificiale in “AI Playground“, accessibile tramite il pulsante Crea e l’icona scintillante nell’angolo. Non è solo una raccolta di tool, ma un vero centro di ispirazione con esempi pratici e prompt preimpostati per stimolare la creatività.

Disponibilità

Il lancio in Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda è solo l’inizio. YouTube ha promesso espansione globale entro l’anno, mentre si prepara al colpo di grazia: Veo 3, annunciato da CEO Neal Mohan al Cannes Lions, arriverà quest’estate con capacità di generare simultaneamente video e audio.