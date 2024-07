Microsoft Copilot: riassunti su Word ancora più elaborati

Microsoft Copilot è stato in grado praticamente sin da subito di generare riassunti su Word, ma da adesso in poi questa feature diventa ancora più performante. L’azienda di Redmond, infatti, ha recentemente condiviso un post sul blog Microsoft 365 Insider con cui ha informato che la funzionalità in questione, denominata “Riepiloga questo documento”, consente ora di ottenere una sintesi di file contenenti fino a circa 80.000 parole, in base alla lingua di input.

Microsoft Copilot: riassunti su Word di file fino a circa 80.000 parole

Sebbene ai più possa sembrare il contrario, si tratta di un miglioramento tutt’altro che di poco conto, visto e considerato che segna un incremento pari alla bellezza di quattro volte rispetto alle capacità precedenti di Microsoft Copilot nel suddetto ambito e che alla luce di ciò potrà tornare indubbiamente molto utile a coloro che si ritrovano sovente ad avere a che fare con testi di una certa lunghezza.

Attualmente il “potenziamento” della funzione per creare riassunti è in fase di distribuzione per tutti gli che utilizzano Microsoft Copilot su Word nella sua versione online e in quella software, precisamente la versione 2310 ( build 16919.20000 ) o successiva su Windows, la versione 16.78 (Build 2308 2801) o successiva su macOS, la build 16.0.16827.10000 o successiva su Android e la versione 2.78 (build 23082904) o successiva su iOS/iPadOS.

Per chi non lo sapesse, per accedere alla feature, qualsiasi sia la versione di Word adoperata, è sufficiente selezionare il pulsante Copilot dalla scheda Home di Word, digitare “Riepiloga questo documento” nella casella di chat di Microsoft Copilot e premere il tasto Invio sulla tastiera