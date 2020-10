Le novità di Microsoft per Dynamics 365 Customer

Arriva da Microsoft l’annuncio di alcune novità destinate a Dynamics 365 Customer, introdotte con l’obiettivo di permettere alle organizzazioni di “unificare e comprendere i propri dati per ottenere una visione completa dei clienti, di sfruttare le analytics per raccogliere informazioni utili e di rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori”.

Dynamics 365 Customer: nuove funzionalità da Microsoft

Si tratta di strumenti messi a punto per fare leva sulle opportunità offerte dall’analisi dei dati a disposizione, anche passando dall’impiego di algoritmi e soluzioni di intelligenza artificiali realizzati ad hoc per semplificare i processi. Queste le novità presentate.

Engagement Insights è una nuova funzionalità di analytics multicanale utile per analizzare e comprendere il comportamento dei propri clienti via Web, smartphone e altri dispositivi connessi;

nuove integrazioni con Dynamics 365 Customer Voice per consentire alle aziende di arricchire i profili dei clienti con i loro feedback e con il sentiment riscontrato;

nuove capacità di IA per Dynamics 365 Customer Insights inclusi template di machine learning pronti all’uso e migliorie all’integrazione con Azure Synapse Analytics per le analisi avanzate;

nuove funzionalità che aiuteranno le imprese a rafforzare la governance dei dati e a contrastarne la perdita.

Nell’occasione il gruppo di Redmond ha chiamato in causa l’italiana Campari chiedendole di raccontare la sua esperienza di Trasformazione Digitale passata dalla raccolta su un’unica piattaforma cloud di tutte le informazioni di business e sui consumatori relative ai brand gestiti e alle regioni geografiche in cui è presente. Di seguito la testimonianza fornita da Chad Niemuth, Vice President Global IT.

Altre nuove funzionalità per Dynamics 365 erano state presentate solo un paio di settimane fa in occasione dell’evento Ignite 2020: un canale vocale first-party per Customer Service (disponibile in preview privata) e due nuovi add-in per Supply Chain Management (Cloud and Edge Scale Unit e Inventory Visibility).