Microsoft Edge 133: blocco scareware e altre novità

Microsoft ha annunciato ieri sera la disponibilità di Edge 133. La novità principale riguarda la sicurezza. Il browser integra ora uno scareware blocker che rileva automaticamente le schermate utilizzate dai cybercriminali per ingannare gli utenti attraverso un falso supporto tecnico. L’azienda di Redmond ha risolto anche sette vulnerabilità.

Novità di Edge 133

Per scaricare e installare automaticamente la versione 133.0.3065.51 è sufficiente aprire la sezione “Informazioni su Microsoft Edge” delle impostazioni, attendere il completamento del download e riavviare il browser. Verranno quindi mostrate le principali novità (anche quelle meno recenti). Quella più importante, illustrata a fine gennaio, si chiama scareware blocker.

Come si deduce dal nome, il tool individua un tipo di truffa basata sull’ingegneria sociale che sfrutta la paura dell’utente. Visitando un sito viene mostrato all’improvviso un falso avviso di sicurezza che indica la presenza di un malware sul computer e l’urgenza di contattare un presunto servizio di assistenza tecnica di Microsoft.

Il numero di telefono presente nell’avviso non è quello di Microsoft. Risponderà invece un cybercriminale che suggerirà di installare un software per risolvere il problema (inesistente). Spesso si tratta di un RAT (Remote Access Trojan) o di un tool legittimo che permette di accedere al computer da remoto.

Lo scareware blocker sfrutta il machine learning per rilevare e bloccare queste truffe. L’utente verrà avvisato del pericolo e può chiudere la scheda del browser (in molti casi questa operazione viene impedita). La funzionalità è in anteprima e deve essere attivata nella sezione Sicurezza della pagina Privacy, ricerca e servizi delle impostazioni.

Edge 133 ha inoltre una nuova interfaccia per la gestione dei download e permette di tracciare più facilmente il prezzo di un prodotto. Nella barra degli indirizzi viene mostrata una notifica se il prezzo diminuisce.