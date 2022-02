Microsoft Edge 98: nuova barra per ricerche e news

Microsoft ha rilasciato la nuova versione del suo browser. Microsoft Edge 98 include diverse novità, ma la più interessante è denominata Edge bar (barra di Edge in italiano). Si tratta di una barra laterale che permette di effettuare ricerche online e di visualizzare le notizie su Windows 10 e 11, anche quando viene chiuso il browser o usate altre applicazioni.

Edge 98: barra laterale e altre novità

La Edge bar può essere aperta dalla sezione corrispondente nelle impostazioni o cliccando sulla voce nel menu “Altri strumenti“. È possibile anche scegliere l’apertura automatica all’avvio del computer. Per impostazione predefinita viene agganciata sul lato destro dello schermo, ma può essere spostata in ogni posizione e ridimensionata a piacimento. L’utente può anche ridurla ad icona e scegliere il layout “solo ricerca” (viene mostrata solo la barra per le ricerche su Bing).

Le notizie visualizzate nella barra di Edge provengono da Microsoft News, come quelle del feed Notizie e interessi di Windows 10, e il Widget di Windows 11, quindi è possibile scegliere i propri interessi per una maggiore personalizzazione. L’utente può inoltre nascondere le notizie e usare pollice su o pollice giù per vedere più o meno news sullo stesso argomento.

Nella parte superiore ci sono quattro icone corrispondenti ad altrettante schede: MSN, Bing, Outlook e LinkedIn. Cliccando sull’icona + è possibile aggiungere altre schede.

Microsoft ha incluso altre novità in Edge 98, tra cui la possibilità di impostare tre criteri di gruppo che consentono di migliorare la protezione contro gli exploit che sfruttano vulnerabilità zero-day. È stato infine introdotto un nuovo design per la barra di scorrimento, simile a quello su Windows 11.