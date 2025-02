Microsoft Edge: addio alle estensioni Manifest v2

Chi utilizza l’estensione uBlock Origin su Microsoft Edge probabilmente dovrebbe iniziare a cercare browser o addirittura add-on alternativi. Pochi giorni fa, infatti, alcuni utenti hanno notato che Google aveva cominciato a disabilitare uBlock Origin e altre estensioni basate su Manifest V2 come conseguenza della migrazione a Manifest V3 su Chrome e adesso il navigatore di Microsoft sembra sia seguendo l’esempio.

Microsoft Edge: disattivazione delle estensioni basate su Manifest v2

Andando maggiormente in dettaglio, la più recente versione Canary di Edge ha iniziato a disabilitare le estensioni basate su Manifest V2 mostrando il seguente messaggio: “Questa estensione non è più supportata. Microsoft Edge consiglia di rimuoverla”. Anche se il browser disattiva le vecchie estensioni senza chiedere, è comunque possibile farle funzionare facendo clic su “Gestisci estensione” e tornando indietro.

A questo punto, non è del tutto chiaro cosa stia succedendo. Google ha cominciato a eliminare le estensioni Manifest V2 a giugno del 2024 e ha una chiara tabella di marcia. La documentazione di Microsoft, invece, riporta che la deadline finale deve essere ancora annunciata. Questo ha portato alcuni a speculare che si tratti di modifiche impreviste provenienti da Chromium, il motore su cui Edge si basa.

Un’altra cosa da tenere presente è che il cambiamento non sembra influenzare la versione stabile di Edge o i canali Beta e Dev. Per ora, solo le versioni Canary disabilitano uBlock Origin e altre estensioni MV2, lasciando agli utenti un modo per riattivarle. Inoltre, uBlock Origin è ancora disponibile sullo store dedicato ai componenti aggiuntivi per Microsoft Edge.