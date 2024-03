Microsoft Edge: addio graduale ai cookie di terze parti

È noto che Google eliminerà il supporto per il cookie di terze parti da Chrome entro fine anno. Microsoft ha annunciato una nuova API che permette agli inserzionisti di mostrare banner pubblicitari in Edge, garantendo la privacy degli utenti. L’azienda di Redmond effettuerà test per valutare l’impatto per i clienti e pubblicherà una roadmap in futuro.

Microsoft si accoda a Google

Microsoft sottolinea che molti browser offrono funzionalità specifiche per bloccare il tracciamento cross-site degli utenti. In Edge è disponibile Tracking Prevention (Prevenzione del tracciamento) che blocca i tracker usati per raccogliere e inviare le informazioni ai siti non visitati.

I cookie di terze parti possono essere usati per scopi utili, ma spesso consentono di “seguire” l’utente da un sito all’altro. Pertanto il supporto verrà eliminato gradualmente in quasi tutti i browser. Per consentire a inserzionisti e editori di mostrare pubblicità rilevante, senza sfruttare cookie di terze parti o altri tracker, Microsoft ha sviluppato la Ad Selection API.

La API garantisce una robusta protezione della privacy, consentendo la visualizzazione di inserzioni rilevanti nelle pagine web. Microsoft spera che la proposta, pubblicata su GitHub, venga accettata dall’industria. Nel frattempo verranno avviati i test nei prossimi mesi che interessano meno dell’1% degli utenti. Una roadmap dettagliata verrà condivisa nelle prossime settimane.