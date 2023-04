Microsoft Edge: aggiunto il supporto per AVIF

Con notevole ritardo rispetto a quanto fatto dalla concorrenza – ma meglio tardi che mai, come si suol dire – Microsoft ha finalmente deciso di aggiungere il supporto per il formato AVIF (o AV1 Image File Format) sul suo browser Edge.

Microsoft Edge: habemus AVIF

Ad accorgersi della modifica è stato il leaker Leopeva64 che è riuscito ad attivare AVIF sulla versione Canary di Edge. Attualmente la funzione non è abilitata per impostazione predefinita, motivo per cui chi desidera fruirne devono intervenire sul flag dedicato --enable-features=msEdgeAVIF .

Edge finally supports the AVIF image format! (In Edge Canary):https://t.co/mrdpDdj32O pic.twitter.com/nik3gCCIUg — Leopeva64 (@Leopeva64) April 15, 2023

Considerando però che si tratta ancora di una feature in fase di “work in progress”, potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti o comunque potrebbe non essere fruibile proprio così come dovrebbe. Ad ogni modo, per l’implementazione nella versione stabile di Edge non dovrebbe volerci ancora tanto.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, AVIF è un sistema di codifica delle immagini basato sul codec video AV1 e proprio come quest’ultimo è in grado di offrire un livello di codifica maggiormente efficiente rispetto ad altri formati di immagini più comuni. Per fare un esempio pratico, Vimeo ha scoperto che AVIF ha ricevuto un punteggio Video Multimethod Assessment Fusion (VMAF) più elevato rispetto a WebP e JPEG.

Il primo browser a implementare il supporto AVIF è stato Chrome di Google con la relase 85, seguito da Firefox di Mozilla con la versione 93. Successivamente è stata rilasciata la versione 103 di Chrome che ha ricevuto il supporto definitivo per le immagini AVIF. Safari di Apple ha fatto lo stesso con la versione 16.0 in iOS 16.