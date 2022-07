Microsoft Edge: arriva la funzione Command Palette

Per la gioia di tutti gli appassionati estimatori di Microsoft Edge, da pochissimo il colosso di Redmond ha annunciato l’implementazione di una nuova feature denominata Command Palette, la quale consente di avere rapido accesso a funzioni, strumenti e azioni del browser.

Microsoft Edge: con Command Palette si accede a funzioni, strumenti e azioni

Si tratta, in sostanza di una sorta di toolbar, come visibile pure nello screenshot d’esempio annesso di seguito, che può essere richiamata usando la scorciatoia da tastiera Ctrl+Maiusc+Barra spaziatrice, all’interno della quale si possono digitare diversi comandi e azioni da eseguire “al volo”. Ad esempio, digitando “cancella cronologia di navigazione” si può eliminare la cronologia del browser, mentre scrivendo “schede” oppure “sviluppo” si possono controllare i comandi correlati.

È bene precisare che al momento non è ancora una funzione ufficialmente introdotta, attualmente è infatti disponibile in via sperimentale per i test nel canale Canary, per la versione 105, la stessa che porta in dote lo speed test e altri tool.

Per poter sfruttare Command Palette occorre prima effettuarne l’attivazione intervenendo sulle impostazioni nascoste del browser, aggiornando preventivamente Edge Canary all’ultima versione digitando edge://settings/help nella barra degli indirizzi, accedendo poi alla sezione edge://flags, digitando Command Palette nel campo di ricerca e impostato il flag su Enable, dopodiché occorre riavviare il browser per vedere i cambiamenti.

Da notare, inoltre, che anche se Microsoft ha rivelato Command Palette solo nelle ultime ore, gli utenti hanno individuato le prime tracce della funzione già alla fine di giugno 2022. Command Palette era infatti parzialmente disponibile per alcuni Edge Insider nel canale Canary. Adesso, però, ogni Insider può accedervi liberamente .