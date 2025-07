Microsoft Edge: caricamento più veloce con WebUI 2.0

Microsoft ha annunciato ulteriori miglioramenti per Edge che hanno permesso di aumentare la velocità di caricamento dell’interfaccia. Ciò è stato ottenuto grazie all’uso di WebUI 2.0 a partire dalla versione 132 del browser. Ieri è stata rilasciata la versione 138.0.3351.77 con alcune novità e fix.

First Contentful Paint inferiore a 300 ms

Microsoft evidenzia che, da febbraio ad oggi, sono stati apportati diversi miglioramenti che hanno permesso di ridurre il tempo di caricamento del 40% in media. Questo risultato è stato ottenuto con il passaggio da React a WebUI 2.0 e alla quantità inferiore di codice che viene eseguito durante l’inizializzazione dell’interfaccia del browser.

Circa cinque mesi fa era stato velocizzato il caricamento delle pagine Download, Cronologia, Drop e InPrivate. Come anticipato all’epoca, Microsoft ha ora apportato miglioramenti ad altre funzionalità di Edge (circa 13).

Gli utenti possono notare l’incremento di velocità nella visualizzazione della pagina delle impostazioni. L’azienda di Redmond ha ridotto inoltre il tempo di caricamento di Read aloud (Leggi ad alta voce), offrendo una riproduzione vocale più fluida. Altri miglioramenti riguardano la modalità Split screen (il passaggio tra le finestre è quasi istantaneo) e i Workspaces.

L’ottimo risultato ottenuto è dimostrato dalla metrica denominata First Contentful Paint (FCP), introdotta da Google nel 2017, che misura il tempo impiegato per il rendering del primo pezzo di contenuto web o dell’interfaccia. Edge carica le pagine in meno di 300 millisecondi.

Nel corso dei prossimi mesi sono previsti miglioramenti per altre funzionalità, tra cui le estensioni e l’anteprima di stampa. Microsoft spera che di convincere gli utenti ad abbandonare Chrome, attualmente leader assoluto del mercato con il 68,35% (Edge ha una quota inferiore al 5%).