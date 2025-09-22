 Microsoft Edge consuma troppa RAM? Ecco cosa fare
Microsoft Edge include una funzione per ridurre il consumo di RAM. Ecco come attivarla per migliorare le prestazioni del PC.
Edge ha un problema: divora la RAM. E non è solo una sensazione, il browser di Microsoft, pur essendo basato su Chromium come Chrome, è affamato di memoria. Chi ha 8GB di RAM o meno, se ne accorge subito. Il PC inizia a rallentare e andare a scatti. Il paradosso è che Microsoft spinge Edge come il browser più efficiente per Windows, ma poi nella pratica quotidiana molti utenti si ritrovano con un sistema che va a rilento.

Microsoft Edge rallenta il PC, la funzione nascosta per ridurre l’uso di memoria RAM

Microsoft ha nascosto una funzione molto utile dentro Edge: il controllo delle risorse. Basta aprire Edge e cliccare sui tre puntini in alto a destra, poi andre su “Impostazioni” e cercare “Sistema e prestazioni”. Oppure, si può digitare direttamente nella barra degli indirizzi: “edge://settings/system/managePerformance”.

Da lì, si attiva l’opzione “Abilita controllo risorse” e si può impostare il limite massimo di RAM che Edge può utilizzare. Si può scegliere tra 1GB e tutta la memoria disponibile sul proprio dispositivo. Inoltre, si può decidere quando applicare il limite: sempre, oppure solo durante le sessioni di gaming.

Schede in sospensione e prestazioni: il trucco per ottimizzare la RAM

Per evitare rallentamenti e refresh delle schede, Microsoft consiglia di attivare anche la funzione “Schede in sospensione“. Questa opzione disattiva temporaneamente le schede inattive per liberare risorse preziose per le attività in corso. È possibile testare diverse configurazioni per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e consumo di memoria, soprattutto se si lavora con molte finestre aperte.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 22 set 2025

Chrome è la prima app per iPhone con design Liquid Glass

Windows 11, arrivano gli sfondi desktop animati (forse)

TikTok: algoritmo controllato dagli statunitensi

Perché disabilitare Copilot su Windows 11 (e come farlo in 2 minuti)

Tiziana Foglio
Pubblicato il
22 set 2025
