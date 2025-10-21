 Microsoft Edge controlla se usiamo ChatGPT e suggerisce Copilot
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Microsoft Edge controlla se usiamo ChatGPT e suggerisce Copilot

Il browser Edge mostra notifiche quando si visita ChatGPT o Perplexity, spingendo gli utenti verso Copilot, l'assistente AI di Microsoft.
Microsoft Edge controlla se usiamo ChatGPT e suggerisce Copilot
Business AI
Il browser Edge mostra notifiche quando si visita ChatGPT o Perplexity, spingendo gli utenti verso Copilot, l'assistente AI di Microsoft.

Microsoft ha deciso che non basta più suggerire gentilmente di usare i suoi prodotti. Ora Edge sorveglia mentre si naviga, e se si osa aprire ChatGPT, Perplexity o DeepSeek invece del suo Copilot, il browser mostra immediatamente un pulsante “prova Copilot”. È l’ennesimo capitolo della lunga storia d’amore tra Microsoft e la pubblicità invasiva.

Lo sapevamo già che Microsoft è pronta a tutto per spingere verso i suoi prodotti. Si usa Chrome su Windows invece di Edge? Il sistema operativo lo ricorda “amichevolmente” con popup e notifiche. È una tradizione oramai consolidata. Ma quello che Wi0.ndows Latest ha scoperto va ben oltre. Edge ora monitora attivamente quale chatbot si usa e interviene per far sapere che si sta facendo la scelta sbagliata.

Microsoft Edge controlla se usiamo ChatGPT e suggerisce Copilot al suo posto

Rilevare quando si lancia un’applicazione è una cosa, già discutibile ma tecnicamente comprensibile. Sorvegliare la navigazione web per vedere quali siti si visitano e poi intervenire con pubblicità mirata è tutt’altra faccenda.

Edge ora monitora l’uso di altri chatbot AI all’interno del browser. Quando si visita una piattaforma concorrente a Copilot, appare magicamente un piccolo pulsante nella barra di ricerca che invita a provare Copilot. Non è un suggerimento discreto. Cliccando sul pulsante si apre una sidebar con l’AI di Microsoft.

Questo comportamento è stato osservato su ChatGPT, Perplexity e DeepSeek. Stranamente, Gemini di Google sembra escluso da questa nuova “funzionalità”, il che solleva domande interessanti. Forse Microsoft ha un accordo con Google? Forse considera Gemini meno minaccioso? O forse semplicemente non hanno ancora implementato il monitoraggio per quella piattaforma e arriverà con i prossimi aggiornamenti?

La giustificazione di Microsoft

Con questa nuova funzione, Microsoft probabilmente vuole ricordare agli utenti che Copilot è integrato direttamente in Edge e può essere richiamato in qualsiasi momento senza dover visitare un sito web specifico. Vero, Copilot è lì, sempre disponibile. Ma questo non giustifica il fatto che il browser si comporti come una sentinella. È assurdo, invasivo, e oltrepassa qualsiasi confine ragionevole di cosa un prodotto dovrebbe fare.

Molte persone probabilmente vedranno il pulsante, penseranno che sia una funzione normale del browser, e magari cliccheranno per curiosità. Ma chi capisce cosa sta succedendo dietro le quinte, che Edge sta monitorando la loro navigazione per identificare quando usano AI concorrenti, probabilmente si sentirà tradito.

Fonte: Windows Latest

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

9 prompt che funzionano con qualsiasi chatbot AI

9 prompt che funzionano con qualsiasi chatbot AI
Prime Vision: Real Madrid-Juventus come un videogioco

Prime Vision: Real Madrid-Juventus come un videogioco
Amazon prepara l'era dei robot: 600.000 posti di lavoro a rischio

Amazon prepara l'era dei robot: 600.000 posti di lavoro a rischio
ChatGPT, Gemini e Copilot: le AI che ispirano più fiducia

ChatGPT, Gemini e Copilot: le AI che ispirano più fiducia
9 prompt che funzionano con qualsiasi chatbot AI

9 prompt che funzionano con qualsiasi chatbot AI
Prime Vision: Real Madrid-Juventus come un videogioco

Prime Vision: Real Madrid-Juventus come un videogioco
Amazon prepara l'era dei robot: 600.000 posti di lavoro a rischio

Amazon prepara l'era dei robot: 600.000 posti di lavoro a rischio
ChatGPT, Gemini e Copilot: le AI che ispirano più fiducia

ChatGPT, Gemini e Copilot: le AI che ispirano più fiducia
Tiziana Foglio
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti