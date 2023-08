Microsoft Edge: crittografia su device e autocompilazione Captcha

Il colosso di Redmond sta lavorando all’implementazione di ulteriori nuove funzionalità per il suo browser Microsoft Edge al fine di facilitarne l’impiego da parte degli utenti e migliorare il loro livello di privacy.

Microsoft Edge: crittografia e risoluzione automatica dei Captcha

Andando più in dettaglio, Microsoft ha deciso di aggiungere sulla versione per Android di Edge la crittografia direttamente sul dispositivo e la verifica automatica dei codici Captcha.

La funzione di crittografia sul dispositivo è accessibile recandosi nella sezione Impostazioni, poi in quella Account e successivamente in quella Password, ma attualmente non risulta essere effettivamente funzionante.

La feature andrà a crittografare le nuove password direttamente sul dispositivo prima di salvarle in Microsoft Passowrd Manager, fornendo quindi un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti.

Da tenere presente che la funzionalità è già fruibile su Google Chrome, andando in Impostazioni, selezionando Riempimento automatico e password e poi Google Password Manager, quindi Impostazioni e poi l’opzione Imposta la crittografia sul dispositivo.

Per quanto riguarda la verifica automatica dei codici Captcha, la funzione, come intuibile, verifica automaticamente sui siti Web che l’utente non è un bot, permettendo di risparmiare tempo prezioso.

La feature, attualmente disponibile sulla versione Android del browser per i canali Canary e Dev, è stata aggiunta per la prima volta sulla pagina degli sviluppatori di Chromium a febbraio dell’anno corrente e ora si sta facendo strada su Microsoft Edge.

Agisce salvando una piccola quantità di informazioni con Microsoft Edge che può essere utilizzata da altri siti Web per confermare che l’utente non è un bot.