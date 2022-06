Microsoft Edge: fix per la modalità Internet Explorer

Nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha fatto sapere di aver corretto un fastidioso bug relativo ad Edge per le più recenti versioni del suo sistema operativo, il quale stava dando non pochi problemi a numerosi utenti aventi la necessità di sfruttare la modalità Internet Explorer, andando a causare il blocco delle schede.

Microsoft Edge: ecco il fix che risolve i problemi con la modalità IE

Più precisamente, su Windows 11 (versione 21H2), su Windows 10 (versioni 20H2, 221H1 e 21H2) e su Windows Server 2022, quando su Microsoft Edge venivano aperte delle schede in modalità Internet Explorer queste potevano smettere di rispondere quando un sito mostrava una finestra di dialogo modale, ovvero un modulo o una finestra di dialogo che richiede all’utente di rispondere prima di continuare a interagire con altre parti della pagina Web o dell’app.

Le problematiche hanno avuto inizio successivamente all’installazione degli aggiornamenti cumulativi KB5014019 (lo stesso che aveva dato problemi a Trend Micro), KB5014023 e KB5014021.

Le correzioni sono state apportate con lo strumento di risoluzione automatica di Windows Known Issue Rollback (KIR), di conseguenza non è richiesta l’esecuzione di alcuna azione particolare da parte degli utenti e non è necessario il rilascio di un nuovo aggiornamento.

Da notare che potrebbero volerci sino a un massimo di 24 ore per fare in modo che il fix venga effettivamente applicato su tutti i dispositivi consumer e aziendali non gestiti. Qualora trascorso tale arco di tempo il correttivo non dovesse essere stato ancora applicato, è consigliabile riavviare il computer per cercare di rimediare. La stessa pratica può essere adottata per tentare di velocizzare il tutto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.