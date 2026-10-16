Microsoft Edge: installazione update senza interruzioni

Microsoft ha annunciato una novità di Edge for Business che permette di installare un aggiornamento di sicurezza senza interrompere il lavoro in corso. Si chiama Restart to update on idle, quindi gli update vengono applicati quando l’utente non interagisce con il browser. Il funzionamento è simile a Hotpatch di Windows 11 (edizione Enterprise).

Le patch di sicurezza dovrebbero essere installate nel minor tempo possibile per evitare attacchi informatici e furti di dati. Ciò comporta però l’interruzione dell’attività in corso perché il browser deve essere riavviato. Microsoft ha sviluppato la funzionalità Restart to update on idle che permette di installare gli aggiornamenti in background e di riavviare solo se l’utente non interagisce con il browser.

Nel video si può vedere come viene scaricata la nuova versione senza interrompere il lavoro, mantenendo quindi lo stato corrente delle schede aperte. Inizialmente sarà necessario premere un pulsante per avviare l’aggiornamento, ma in futuro avverrà in automatico. Dopo l’installazione, le nuove schede aperte utilizzeranno la versione più recente di Edge. Quelle già aperte verranno aggiornate quando possibile.

Se il dispositivo rimane inattivo per 15 minuti, il browser mostrerà una notifica che informa della sospensione del riavvio. A questo punto parte un conto alla rovescia di 5 minuti per il riavvio di Edge. Se l’utente continua a non interagire durante questo periodo, il browser viene riavviato per applicare l’aggiornamento in sospeso. Nella notifica ci sono i pulsanti “Riavvia ora” e “Non ora“.

Questo processo garantisce quindi che il browser venga riavviato solo dopo almeno 20 minuti di inattività. La funzionalità è nella fase iniziale (prototipo), quindi non è ancora parte di Chromium. Microsoft vuole prima ottenere i feedback dalle parti interessate. L’azienda di Redmond sottolinea che può rilasciare patch di sicurezza per vulnerabilità gravi senza attendere il ciclo di rilascio di Chromium.