Microsoft Edge: tutte le novità del 2023

Si avvicina la fine del 2023, quindi Microsoft ha voluto celebrare le novità annunciate per Edge nel 2023, pubblicando alcuni dati statistici e un sito dedicato al browser. Edge è già installato in Windows 11, ma gli utenti europei potranno rimuovere l’app, come richiesto dal Digital Markets Act.

Il 2023 di Microsoft Edge

Microsoft sottolinea che Edge è diventato un browser AI-powered nel 2023. L’azienda di Redmond ha infatti integrato Copilot (ex Bing Chat) che gli utenti possono utilizzare nella barra laterale dedicata. In base ai dati rilevati da Microsoft, nel corso dell’anno sono state avviate oltre 1,9 miliardi di conversazioni.

Gli utenti hanno inoltre generato oltre 1,8 miliardi di immagini con Image Creator, un numero oltre 1.800 volte superiore alle intere collezioni del Louvre e del Metropolitan Museum. Grazie alle funzionalità di sicurezza, Edge ha bloccato oltre 127 milioni di attacchi phishing.

Le funzionalità di shopping hanno invece permesso agli utenti statunitensi di risparmiare 400 dollari in un anno. Molto popolare anche la funzionalità che consente di accedere a numerosi giochi gratuiti dalla barra laterale (oltre 4,7 miliardi di minuti giocati).

I gamer hanno guadagnato oltre 148 milioni di punti reward, sufficienti per 1.000 anni di Xbox Game Pass Ultimate. Infine, il gioco Surf Edge è stato utilizzato giornalmente da un numero di persone superiore alla popolazione di Huntington Beach (California), nota come Surf City.

Microsoft Edge è disponibile anche per macOS, Linux, Android e iOS. Le versioni mobile permettono di accedere alle funzionalità avanzate di Copilot.