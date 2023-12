Microsoft Edge: novità alla chiusura delle schede

Microsoft intende implementare una piccola, ma interessante nuova funzione nel suo browser Edge, la quale consente di andare a generare una nuova scheda invece di chiudere la finestra quando viene chiusa l’ultima scheda.

Microsoft Edge: nuova scheda alla chiusura

Da tenere presente che non si tratta di una feature del tutto inedita: già Opera, Firefox e altri browser consentono di personalizzare questo comportamento, andando a intervenire sulle impostazioni. Microsoft, a quanto pare, ha deciso di implementarla nel suo navigatore dopo le lamentele di alcuni utenti che hanno per l’appunto fatto notare la mancanza di una caratteristica del genere tempo addietro.

Per il momento, però, non si tratta d una funzionalità definitiva. Attualmente è disponibile solo per gli Insiders nei canali Dev e Canary di Edge e si sta diffondendo in maniera graduale, ma eventualmente è possibile forzarne l’attivazione attuando la seguente procedura.

Fare clic destro sul collegamento di Microsoft Edge e selezionare la voce Proprietà dal menu contestuale; Fare clic sul campo Target, aggiungere uno spazio e digitare --enable-features=msSpawnNtpOnLastTabClose ; Premere il tasto OK per salvare i cambiamenti; Avviare Microsoft Edge utilizzando il collegamento modificato.

Coloro che sono abituati a uscire da Edge usando la combinazione di tasti Ctrl + W, oppure a chiudere tutti i pulsanti potrebbero a questo punto chiedersi come fare per chiudere il browser. Per riuscirci, è sufficiente fare clic sul pulsante (x), oppure aprire il menu e selezionare la Chiudi Microsoft Edge o, ancora, fare clic destro sul collegamento al browser sulla barra delle applicazioni e scegliere la voce Chiudi finestra.