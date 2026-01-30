Microsoft Edge, nuova versione con patch di sicurezza urgente

Microsoft ha rilasciato un altro aggiornamento di Edge a distanza di una sola settimana dall’ultimo. Quando gli update di sicurezza arrivano così ravvicinati di solito significa due cose: o c’era qualcosa di importante da sistemare, oppure il precedente aggiornamento non aveva sistemato abbastanza. Nel caso di Edge 144.0.3719.104, sembra essere un mix di entrambi.

Microsoft Edge, patch di sicurezza e gestione aziendale

L’aggiornamento corregge una vulnerabilità classificata come “alta gravità” proveniente dal progetto Chromium, quella base di codice condivisa che rende Edge, Chrome e una marea di altri browser sostanzialmente cugini. Il problema si chiama CVE-2026-1504 e riguarda un’implementazione sbagliata nelle background Fetch API. In pratica, se si finiva su un sito malevolo costruito ad arte, questo poteva potenzialmente rubare dati da altre pagine aperte o da servizi su cui si era fatto l’accesso.

Google Chrome ha risolto il problema con la versione 144.0.7559.110. Microsoft ha preso la patch e l’ha integrata in Edge. Questo è il funzionamento del modello Chromium, quando Google trova e sistema una falla, tutti i browser basati su quella codebase devono applicare la stessa correzione. A volte arriva in sincronia, a volte con qualche giorno di ritardo, ma alla fine tutti si allineano.

Gestione cross-platform per le aziende

La parte meno interessante, ma potenzialmente più utile dell’aggiornamento è il supporto alle policy cross-platform nel servizio di gestione di Edge for Business. In sostanza, gli amministratori IT possono finalmente configurare le impostazioni di Edge sui dispositivi macOS, iOS e Android usando lo stesso sistema centrale che già usano per Windows.

Prima si doveva gestire le policy di Edge su Windows da una parte e quelle su dispositivi Apple e Android separatamente, o con strumenti diversi. Ora tutto passa attraverso il servizio di gestione centrale di Edge. Un pannello per tutte le piattaforme.

Correzione dei bug e miglioramento delle prestazioni

Microsoft non specifica quali bug siano stati corretti, ma è normale per gli aggiornamenti minori. Probabilmente crash occasionali, rendering strano su certi siti, menu che si comportavano in modo imprevedibile.

Le note di rilascio parlano anche di “problemi di performance” risolti. Gli utenti normali, probabilmente, non noteranno nessuna differenza evidente, ma il browser dovrebbe funzionare un filino meglio.

Le novità di Edge 144 (per chi se le fosse perse)

All’inizio di gennaio Microsoft aveva rilasciato la versione 144 di Edge con un paio di cambiamenti che gli utenti chiedevano da tempo. Finalmente si può nascondere il pulsante Copilot dalla barra degli strumenti. Clic destro sul pulsante, selezionare “Nascondi Copilot”, fine. Microsoft ha impiegato mesi per aggiungere questa opzione banale, ma almeno ora c’è.

Inoltre, il salvataggio degli indirizzi durante la compilazione dei moduli è diventato più esplicito. Edge ora chiede chiaramente se si vuole salvare l’indirizzo appena inserito per utilizzi futuri, invece di farlo in background senza chiedere il permesso o di non farlo affatto.

Edge 145 in arrivo a metà febbraio

Il prossimo grande aggiornamento, la versione 145, è atteso per la settimana del 12 febbraio 2026. “Grande” è relativo, nella numerazione dei browser ogni incremento del primo numero è considerato un major release, anche se poi le differenze rispetto alla versione precedente sono spesso incrementali piuttosto che rivoluzionarie.