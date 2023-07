Microsoft Edge: ritorna il supporto ai file EPUB

La maggior parte degli utenti è del parare che la mossa del colosso di Redmond di spostare il suo browser Microsoft Edge dal suo motore proprietario a Chromium sia stata una decisione vincente. In tale processo, però, il navigatore di Microsoft ha perso alcune caratteristiche degne di nota, come il supporto ai file EPUB. Per fortuna, però, a tutto (o quasi) c’è rimedio.

Microsoft Edge: ritorna il supporto ai file in formato EPUB

L’ultima versione Canary di Microsoft Edge, ovvero la 117.0.1989.0, ripristina infatti il supporto per i file EPUB, permettendo agli utenti di aprire e leggere documenti nel suddetto formato direttamente dalla finestra del browser.

Per il momento la funzionalità è ancora piuttosto grezza e presenta parecchie limitazioni, ma considerando il fatto che si trova sulla variante Canary del browser la cosa è anche abbastanza ragionevole.

La funzionalità consente di aprire e sfogliare libri in formato EPUB, di controllare i relativi indici e di aggiungere pagine ai segnalibri.

Le feature offerte in passato erano decisamente più ampie, questo va detto, ma c’è sicuramente da aspettarsi un miglioramento.

Da tenere presente che per abilitare il supporto ai file EPUB su Microsoft Edge occorre in primo luogo aggiornare il browser alla versione Canary più recente, dopodiché occorre intervenire sulle impostazioni del navigatore, attuando la seguente procedura.