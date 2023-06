Microsoft Edge si trasforma in un visualizzatore di foto

Per Microsoft Edge ci sono interessanti novità in dirittura d’arrivo. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, non solo è prevista una Dark Mode ancora più scura, ma tra non molto il browser potrà essere adoperato pure come visualizzatore di foto. Lo si evince da quanto reso disponibile con la più recente Canary del navigatore di casa Redmond.

Microsoft Edge con visualizzatore di foto

Andando più nello specifico, la versione 116.0.1934.0 Canary di Microsoft Edge dispone di una funzionalità nascosta, chiamata EdgePhoto, che una volta in uso consente al browser di visualizzare le immagini in esso trascinate, similmente a quanto proposto dall’app Foto di Windows 11. È disponibile pure un pulsante per aprire le immagini in una finestra dedicata senza l’interfaccia del browser.

Ecco un video dimostrativo.

Da tenere presente che la funzione va attivata da riga di comando, mettendo in pratica la seguente procedura.

Fare clic destro sull’icona di Edge e selezionare la voce Proprietà dal menu contestuale. Cliccare sul campo Destinazione, premere la barra spaziatrice sulla tastiera e digitare --enable-features=msEdgePhoto . Salvare le modifiche e aprire Edge con il collegamento modificato. Aprire un’immagine trascinandola in Microsoft Edge. Se nella cartella in cui si trova l’immagine ne sono presenti altre, saranno mostrate anch’esse nella finestra del browser.

Essendo una prima implementazione, il visualizzatore di foto di Edge è ancora pieno di bug e risulta essere fortemente instabile, ma consente comunque di farsi un’idea abbastanza precisa di ciò che è in dirittura d’arrivo. La disponibilità per tutti gli utenti, con la versione pubblica del browser, avverrà infatti prossimamente.