Microsoft Edge: sidebar ancorata al desktop di Windows

E se Windows avesse due taskbar? come sarebbe? A rispondere ci ha pensato direttamente l’azienda di Redmond, grazie a una novità di Microsoft Edge che consente di scorporare la sidebar dalla finestra del browser e ancorarla al desktop, restituendo proprio il risultato finale in questione.

Microsoft Edge: sidebar scorporata dalla finestra del browser

Andiamo però con ordine. Nelle scorse settimane, Microsoft ha introdotto su Edge la sidebar, la quale permette di accedere a vari tool online come Outlook, Office, i chatbot e molto altro ancora. Proprio a proposito della suddetta feature, nell’ultima versione Canary del navigatore è stato scoperta la possibilità di separarla dalla schermata del browser e di ancorarla a uno dei lati del desktop di Windows.

Per usufruire della funzione occorre almeno la relase 114.0.1791.0 di Edge e per sfruttarla è sufficiente abilitarla nelle impostazioni (è disattivata per impostazione predefinita, in quanto non obbligatoria) e cliccare sull’apposito pulsante in basso sulla sidebar, posizionato appena sopra a quello per richiamare le impostazioni. Di seguito è presente uno screenshot illustrativo.

Ovviamente, la sidebar può pure essere riportata nella sua posizione d’origine, ma al momento non è chiaro se sia pure possibile spostarla su un lato diverso da quello di default, cioè a destra.

Al momento, però, la feature presenta un piccolo problema: i collegamenti si aprono semplicemente passandoci sopra il puntatore del mouse, il che implica inevitabilmente l’esecuzione di molte operazioni non intenzionali. Ovviamente Microsoft provvederà a rimediare alla cosa, ammesso e non concesso che decida effettivamente di mantenere la funzione e non reputi che alla fine sia il caso di rimuoverla.