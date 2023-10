Microsoft Edge: split screen con drag and drop

Il fatto che il colosso di Redmond sia costantemente al lavoro per cercare di migliorare le funzioni offerte da Microsoft Edge non è assolutamente una novità. L’obiettivo di Microsoft, infatti, è quello di rendere il suo browser il più efficiente e versatile possibile per gli utenti. Non sorprende, dunque, che spesso vengano aggiunte nuove feature.

Microsoft Edge: split screen con trascinamento

A tal riguardo, nelle scorse ore è emerso che Microsoft sta lavorando a un ulteriore nuovo sistema per richiamare lo split screen, la funzionalità di Microsoft Edge che consente di visualizzare due schede in una sola finestra del browser.

Con un nuovo aggiornamento rilasciato per il canale Canary, infatti, è stato introdotto il supporto al drag and drop, per cui è possibile sfruttare la funzione split screen in modo decisamente più intuitivo rispetto a quanto proposto sino ad ora, mediante trascinamento, similmente a quando si organizzano le app su Windows con la funzione Snap.

Va tuttavia tenuto presente che lo split screen tramite drag and drop non è abilitato in maniera predefinita, ma va attivato tramite le impostazioni nascoste del browser.

Per riuscirci, dunque, occorre fare clic destro con il mouse sul collegamento a Microsoft Edge Canary e selezionare la voce Proprietà dal menu che compare, dopodiché bisogna cliccare sul campo Percorso nella finestra apertasi, lasciare uno spazio dopo il percorso, digitare –-enable-features=msEdgeSplitWindowDragAndDrop e fare clic sul tasto OK per salvare le modifiche. Successivamente, andando ad aggiare Edge con il collegamento modificato la funzione risulterà fruibile.

Da notare che l’attuale implementazione a schermo diviso funziona solo quando si trascina una scheda a destra e solo per la vista orizzontale con pagine affiancate.