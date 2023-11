Edge: in arrivo la traduzione automatica dei sottotitoli per i video online

Microsoft sta sviluppando una nuova funzionalità per tradurre automaticamente i sottotitoli dei video online nel suo browser Edge. Questa funzionalità, che è attualmente in fase di test su alcune versioni selezionate di Edge, permetterà agli utenti di scegliere la lingua dei sottotitoli tra quelle disponibili e di godersi i video online in lingue diverse dalla loro. Microsoft prevede di rendere disponibile la funzionalità di traduzione automatica dei sottotitoli a tutti gli utenti di Edge entro il 2024.

Un utente di Twitter ha scoperto una nuova funzionalità in Edge Canary che permetterà di tradurre automaticamente i sottotitoli dei video online. L’utente, che si chiama Leopeva64, ha condiviso su Twitter alcune immagini che mostrano la nuova funzionalità in azione. Tuttavia, ha anche affermato che le traduzioni non sono ancora del tutto operative in Edge: “Pare che la traduzione video in Edge supporterà inizialmente solo quattro lingue, in Canary Microsoft ha aggiunto un menu a tendina per scegliere la lingua, ma la traduzione in sé non sembra ancora funzionare”. Non è chiaro quando la funzionalità sarà completamente funzionante e disponibile per tutti gli utenti di Edge.

La nuova funzionalità di traduzione automatica, permetterà agli utenti di scegliere la lingua dei sottotitoli tra quattro opzioni: inglese, francese, spagnolo e russo. Per attivarla, basta fare clic o toccare l’icona di traduzione che appare accanto ai video online. Si aprirà una finestra che consentirà di selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Tuttavia, la funzionalità non è ancora operativa e non produce alcun effetto al momento. Essendo ancora in fase di sviluppo, potrebbe essere migliorata e ampliata in futuro. Al momento, non è chiaro se Microsoft aggiungerà altre lingue al menu di selezione (oltre a inglese, francese, spagnolo e russo), che potrebbe risultare troppo lungo e scomodo da usare.

La funzionalità di traduzione automatica dei video in Edge sarà simile a quella delle didascalie live, che Microsoft ha introdotto in precedenza. Una volta attivata, la funzionalità mostrerà le traduzioni dei sottotitoli come didascalie sullo schermo, permettendo agli utenti di guardare i video online in lingue diverse dalla loro.

Le traduzioni video sono una funzione utile, a condizione che la qualità delle traduzioni sia buona. Rende i video accessibili a un pubblico più ampio, il che è sempre positivo.

Microsoft non ha ancora rivelato come funziona la funzione di traduzione dal punto di vista tecnico. Non è chiaro se le traduzioni avverranno localmente o nel cloud. Le Live Captions, almeno su Windows, vengono elaborate localmente, mentre la funzionalità di traduzione avviene nel cloud.