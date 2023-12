Microsoft Edge: versione 121 con supporto AVIF

Nel corso degli ultimi giorni, è stata rilasciata la versione 121 di Microsoft Edge nel canale Beta per i test finali, prima che la relase aggiornata del browser venga spinta sul canale stabile il prossimo mese, la settimana del 25 gennaio 2024. Oltre a varie correzioni e miglioramenti che sono cosa sempre gradita, la nuova versione del browser risulta essere particolarmente importante in quanto va finalmente ad aggiungere il supporto alle immagini AVIF.

Microsoft Edge supporta le immagini AVIF

Da tenere presente che le prime tracce dell’implementazione di questo formato di immagine erano già emerse nei mesi addietro, ma adesso la novità è ufficiale ed è stata annunciata direttamente da Patrick Brosset del team di sviluppo di Microsoft Edge

Rispetto alla concorrenza, però, il supporto AVIF giunge sul navigatore del colosso di casa Redmond con notevole ritardo. Per fare un confronto, Chrome è diventato compatibile con AVIF nel 2020 quando Google ha rilasciato la versione 85 del browser, Firefox ha ricevuto il supporto AVIF ad ottobre 2021 e Safari lo ha ottenuto a settembre 2023 con l’avvento di iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il formato AVIF è stato sviluppato dall’Alliance of Open Media e ha visto per la prima volta la luce il 19 febbraio 2019. AVIF utilizza il codec AV1 e il contenitore HEIF per offrire una migliore efficienza di compressione e qualità dell’immagine. Detta in altri termini, le immagini AVIF richiedono meno spazio su disco e visualizzano più dettagli con meno artefatti. Windows 10 e Windows 11 supportano già da tempo AVIF.