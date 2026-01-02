Microsoft elimina l'attivazione di Windows senza Internet

Microsoft ha eliminato l’ultimo metodo per attivare Windows senza una connessione Internet: l’attivazione telefonica. Non con un annuncio ufficiale, ma semplicemente facendolo sparire in silenzio. Se si prova a chiamare il numero per l’attivazione, risponde una voce registrata che dice di andare online. Fine della storia.

Windows dice addio all’attivazione offline: utenti spiazzati

Per anni l’attivazione telefonica è stata l’ancora di salvezza per chi aveva problemi con la connessione Internet o per chi semplicemente voleva attivare Windows senza essere costretto a collegare il PC alla rete. Si chiamava un numero, si seguivano le istruzioni di un sistema automatizzato o si parlava con un operatore, si inseriva un codice, e il gioco era fatto. Windows attivato, senza bisogno di mandare dati a Microsoft via internet. Adesso quel metodo è morto.

Le prime segnalazioni sono emerse il mese scorso, quando un utente noto come “3K” si è chiesto sul forum Microsoft Learn perché non riuscisse più a procedere con l’attivazione telefonica. La documentazione ufficiale del supporto Microsoft riporta ancora che l’utente ha la possibilità di attivare il proprio dispositivo via telefono seguendo il percorso Start > Impostazioni > Sistema > Attivazione > Attiva ora > Attiva telefonicamente. Solo che adesso quella procedura non funziona più. Né su Windows 11, né su Windows 10, né su Windows 7.

L’eliminazione progressiva delle alternative

Lo scorso novembre Microsoft aveva rimosso un metodo non ufficiale di attivazione basato su KMS. L’azienda voleva eliminarlo da tempo, e alla fine l’ha fatto.

Adesso ha eliminato anche l’attivazione telefonica, che invece era un metodo ufficiale, supportato, documentato. Microsoft sta chiudendo sistematicamente tutte le vie d’uscita che permettono di attivare Windows senza passare dai suoi server online.

Perché? Controllo. Quando si attiva Windows online, Microsoft sa esattamente che hardware si sta usando, quando è stato attivato, quante volte sono stati cambiati componenti, se si è tentato di installare la stessa licenza su più macchine. Con l’attivazione telefonica, queste informazioni erano molto più limitate. Microsoft preferisce sapere tutto, e il modo migliore per farlo è costringere gli utenti a passare dai suoi server.

Cosa significa per gli utenti

In pratica, adesso se si vuole attivare Windows si deve avere una connessione Internet. Non ci sono alternative. Se si ha un PC in un posto senza connessione, se si hanno problemi con la linea, se semplicemente non si vuole collegare quel dispositivo alla rete per motivi di sicurezza o privacy, si è tagliati fuori.

È ancora possibile installare Windows, ovviamente. Si può usare con le limitazioni della versione non attivata, che permettono di fare praticamente tutto tranne personalizzare lo sfondo e qualche altra funzione. Ma se si vuole attivare ufficialmente la licenza, si deve andare online. Non ci sono scorciatoie.