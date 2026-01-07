Microsoft Exchange Online, niente più limite di 2mila mail esterne

Microsoft aveva stabilito che dal 2026 il limite sarebbe stato di 2.000 email giornaliere verso destinatari esterni su Exchange Online. I clienti hanno iniziato a lamentarsi. Molti clienti. Con insistenza. Spiegando nei dettagli perché questo limite avrebbe creato problemi concreti nelle loro operazioni quotidiane. E ora, dopo mesi di proteste, Microsoft ha fatto marcia indietro. Il limite di 2.000 email esterne non esiste più.

Exchange Online: Microsoft cancella il limite di 2.000 email esterne

È raro vedere Microsoft fare un dietrofront così netto su una policy che aveva annunciato pubblicamente, posticipato, riannunciato, e poi improvvisamente eliminato del tutto. Di solito quando le grandi aziende tech annunciano una modifica, la implementano comunque anche se la gente protesta.

Exchange Online ha già un limite di 10.000 destinatari nell’arco di 24 ore. È lì da sempre, anche se Microsoft non lo ha mai applicato in modo particolarmente rigido. Il servizio non è tecnicamente progettato per l’invio massivo di email transazionali, per quello ci sono servizi dedicati come SendGrid, Mailchimp, Amazon SES, ma nella pratica molte aziende usano Exchange Online anche per comunicazioni di marketing leggere e outreach commerciale.

Il cambio di rotta era arrivato ad aprile 2024, quando Microsoft aveva dichiarato che i 2.000 destinatari esterni sarebbero diventati un sotto-limite della soglia generale di 10.000. Per chi invia poche email è un limite generoso, per chi usa Exchange per attività operative quotidiane diventa un bel problema. Team vendite, marketing o reparti che inviano grandi volumi di messaggi verso l’esterno sono costretti a migrare verso altri strumenti.

Secondo Microsoft, molti utenti di Exchange Online hanno presentato reclami formali, con tanto di feedback che spiegavano esattamente perché questa modifica sarebbe stata un ostacolo alle operazioni quotidiane.

Il punto chiave era che le alternative per l’invio massivo di email non si adattano alle necessità di molte aziende. SendGrid, Mailchimp e simili sono ottimi se si mandano newsletter a migliaia di iscritti. Ma se si fa outreach commerciale B2B con email personalizzate, o se si gestiscono comunicazioni con clienti esistenti che tecnicamente sono esterni, ma sono parte integrante delle operazioni, migrare a una piattaforma di email marketing dedicata non ha senso.

Cosa resta in piedi

Il limite generale di 10.000 destinatari in 24 ore rimane attivo. L’annuncio riguarda esclusivamente la cancellazione del sotto-limite specifico per destinatari esterni. Quindi è ancora possibile mandare fino a 10.000 email al giorno dalla casella Exchange Online, A destinatari esterni o interni.

Microsoft ha ribadito che gli obiettivi non cambiano: l’azienda vuole continuare a combattere l’abuso delle risorse di Exchange Online per spam, phishing e altre attività dannose. Il limite di 2.000 esterni era uno dei metodi proposti per raggiungere questo scopo. Ora che è stato cancellato, Microsoft accenna allo sviluppo di altre soluzioni, che dovrebbero raggiungere gli stessi obiettivi garantendo meno disagi alle aziende.

Cosa significhi esattamente non è dato saperlo. Potrebbero essere sistemi di rilevamento più sofisticati che distinguono meglio tra email legittime e spam. Potrebbero essere limiti dinamici basati sulla reputazione dell’account. Potrebbero essere controlli più stringenti per account nuovi o sospetti. O potrebbero essere niente di tutto ciò e Microsoft sta semplicemente dicendo “ci penseremo” per salvare la faccia dopo aver fatto marcia indietro.