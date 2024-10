Microsoft Foto: Super Resolution per Copilot+ PC

L’azienda di Redmond ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app Microsoft Foto per gli iscritti a tutti i canali del programma Insider. La principale novità è rappresentata dalla funzionalità Super Resolution che sfrutta la NPU (Neural Processing Unit) integrata nei processori Snapdragon X Elite/Plus dei Copilot+ PC. È stato inoltre aggiunto il supporto per la tecnologia OCR.

Super Resolution in Microsoft Foto

Super Resolution è una delle funzionalità incluse in Windows 11 24H2 annunciate il 1 ottobre e disponibili solo sui Copilot+ PC. Al momento può essere sfruttata solo con i processori Snapdragon X Elite/Plus. Permette di incrementare la risoluzione delle immagini senza ridurre la qualità.

Super Resolution è accessibile nell’editor di Microsoft Foto cliccando il pulsante in alto. È utile per incrementare la risoluzione fino a 8x di vecchie immagini. Grazie all’intelligenza artificiale generativa vengono aggiunti i pixel mancanti per ottenere un’immagine finale di migliore qualità.

La seconda novità è disponibile anche su Windows 10. L’azienda di Redmond ha aggiunto il supporto per la tecnologia OCR (Optical Character Recognition). Utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri, l’app Microsoft Foto rileva il testo nelle immagini, consentendo di copiarlo negli appunti (clipboard) e quindi incollarlo in altre app. La funzionalità supporta oltre 160 lingue.

Installando la versione 2024.11100.17007.0 o successive dal Microsoft Store, gli utenti troveranno altri miglioramenti. Le foto nella galleria si aprono con un singolo clic, mentre la funzionalità di zoom ridimensiona automaticamente le immagini nel viewer. Ci sono infine bug fix per le funzionalità Image Creator e Restyle Image sui Copilot+ PC.