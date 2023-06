Microsoft ha provato ad acquisire Zynga per il mobile gaming

Phil Spencer, numero uno della divisione Xbox per il colosso di Redmond, ha rivelato che a suo tempo Microsoft ha cercato di acquisire Zynga, prima che lo facesse Take Two Interactive, per tentare la via del successo anche nell’ambito del mobile gaming.

Microsoft voleva acquisire Zynga

La notizia è emersa durante l’ultimo processo tra FTC e Microsoft. Spencer ha spiegato che gli utenti mobile non vogliono spesso le stesse esperienze disponibili su console, mentre gli utenti console nella maggior parte dei casi non sono interessati alle medesime esperienze dedicate alle piattaforme mobile.

Uno scenario quale quello descritto poc’anzi va inevitabilmente a creare una spaccatura in una compagnia organizzata principalmente nello sviluppo di giochi destinati a computer e console, in quanto impreparata a coprire come si deve anche il segmento mobile.

Alla luce di ciò, Microsoft aveva considerato l’idea di tentare l’acquisizione di Zynga, cosa che invece alla fine è stata fatta da Take Two per la cifra di 12,7 miliardi di dollari, segnano la più grande acquisizione nella storia del mercato videoludico.

Spencer ha riferito che Microsoft ha passato del tempo nello studiare la manovra di acquisizione, ma la cosa è poi saltata, facendo spostare le mire su King, nota in special modo per Candy Crush, all’interno del conglomerato Activision Blizzard.

Riportiamo di seguito (in forma tradotta) parte della dichiarazione rilasciata da Spencer al riguardo.

Ho trascorso del tempo con Amy Hood, il CFO di [Microsoft], per esaminare le opportunità mobili che erano sul mercato, e Activision era il più grande editore di contenuti mobili. Ed è un partner che conosciamo bene, data una lunga storia di lavoro insieme, quindi entrambi abbiamo avuto conforto con gli studi e le squadre. Ma la cosa più importante era il loro portafoglio e l’impegno che avevano sul cellulare.

Phil Spencer ha anche parlato di Sony, affermando che la casa di PlayStation si è rivelato un concorrente altamente aggressivo e capace di mettere a repentaglio la sopravvivenza di Xbox.