Microsoft: Handoff per Word e non solo su iPhone, iPad e Mac

Chi fa uso delle app Microsoft 365, come Word, PowerPoint ed Excel, su dispositivi Apple, ovvero su iPhone, iPad e Mac, potrebbe aver avuto modo di notare di non essere in grado di sfruttare la funzione Handoff, la quale consente di lavorare su un dispositivo e poi continuare con quel file su un altro device. Nelle scorse ore, però, Microsoft ha rivelato di aver finalmente aggiunto la feature in questione.

Microsoft: Handoff per le app Word, PowerPoint ed Excel

La funzione è abilitata per chiunque utilizzi le app di Office su dispositivi supportati con lo stesso account ID Apple. Inoltre, qualsiasi documento che si desidera modificare su Mac, iPhone e iPad deve essere archiviato nel cloud, in OneDrive o SharePoint.

Più precisamente, la feature è ora disponibile su iOS/iPadOS per la versione 2.89 (Build 24090210) o successiva delle app e su macOS per la versione 16.89 (Build 24091630) o successiva delle app. Il colosso di Redmond sottolinea che la mancanza del supporto per Apple Watch.

Per poter sfruttare Handoff con le app Microsoft 365, dunque, è sufficiente avviare Word, PowerPoint o Excel su uno dei tuoi dispositivi Apple supportati e aprire un documento nell’app. Quindi avvicinare il proprio Mac, iPhone o iPad all’altro dispositivo della “mela morsicata” su cui si desidera continuare a lavorare sull’app.

Dopo aver compiuto i passaggi di cui sopra, sul Dock di macOS o sullo switches di iPhone e iPad dovrebbe comparire l’icona dell’app di riferimento. È quindi possibile passare da un dispositivo all’altro facendo clic o toccando l’app selezionata per aprire lo stesso file sugli altri device.