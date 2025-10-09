Microsoft integra Copilot negli account OneDrive aziendali

All’evento Copilot+, Microsoft ha annunciato un’integrazione totale del suo assistente IA con gli account aziendali di OneDrive. La novità mira a migliorare gli strumenti di produttività disponibili all’interno del cloud, rendendo l’attività personale notevolmente più agevole.

Microsoft: nuove funzionalità Copilot per gli account professionali OneDrive

Chi ha un account aziendale Microsoft OneDrive con licenza Copilot noterà un’icona dell’IA fluttuante visibile accanto a ogni file. Basterà un clic su quest’ultima per attivare nuovi comandi, con cui è possibile effettuare operazioni come riepilogare i file selezionati o confrontarli, senza la necessità di aprirli.

È anche possibile creare panoramiche audio per documenti Word, PDF e registrazioni di riunioni effettuate su Teams. Queste ultime opzioni erano già accessibili attraverso la barra dei comandi e il menu “Altre azioni”, ma oltre a essere state rese più a portata di mano, sono ora più intuitive e immediate.

Inoltre, i documenti Word creati su Windows verranno salvati automaticamente su OneDrive, grazie all’opzione di autosalvataggio che sarà attivata in maniera predefinita, sfruttando meglio il cloud di Microsoft.

Gli sviluppatori ottimizzano anche l’accesso ai contenuti delle librerie condivise, una funzione molto apprezzata dalle aziende: gli utenti possono ora aggiungere collegamenti rapidi a librerie condivise o singoli file, rendendo la collaborazione più veloce e organizzata.

L’evento Microsoft anticipa poi tre ulteriori novità in arrivo su OneDrive. Nello specifico, verrà implementata una ricerca avanzata assistita da IA, con approfondimenti relativi e decisioni rapide messe a disposizione dell’utente. Gli utenti potranno creare agenti virtuali per rispondere alle domande, effettuare il riepilogo dei contenuti o avviare attività specifiche per le cartelle selezionate.

Presto disponibile anche Copilot Research Agent: uno strumento in grado di generare report di ricerca con pochi clic, rendendo immediata e semplice l’analisi dei dati.

Infine, Microsoft ha introdotto miglioramenti per la gestione e la visualizzazione delle immagini su OneDrive, rendendo più semplice organizzare e condividere foto aziendali. Tutti i dettagli sono visionabili nel video dell’evento.