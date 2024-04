Microsoft investirà 1,5 miliardi di dollari in G42

Microsoft ha annunciato un investimento strategico da 1,5 miliardi di dollari in G42, una holding di Abu Dhabi che opera nel settore dell’intelligenza artificiale. La somma permetterà di acquistare una quota di minoranza, mentre Brad Smith (Presidente di Microsoft) entrerà nel consiglio di amministrazione. G42 potrebbe finanziare la costruzione di impianti per la fabbricazione dei chip, secondo i piani di Sam Altman (CEO di OpenAI).

G42 ha tagliato i legami con la Cina

All’inizio di gennaio, una commissione speciale della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti aveva chiesto al Dipartimento del Commercio di inserire G42 nella Entity List, in quanto mantiene relazioni con governo e aziende cinesi.

Microsoft non avrebbe potuto esportare tecnologie senza una specifica licenza. L’investimento dell’azienda di Redmond dimostra che G42 ha tagliato qualsiasi legame con la Cina. Il nuovo accordo estende la collaborazione avviata da alcuni anni. G42 userà il cloud di Azure per applicazioni e servizi IA che verranno offerti ad aziende e clienti del settore pubblico.

I due gruppi lavoreranno insieme per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale sicura e responsabile. Per consentire agli sviluppatori negli Emirati Arabi Uniti di migliorare le competenze IA verrà creato un fondo da 1 miliardo di dollari. Il modello di IA generativa in lingua araba, denominato Jais, verrà aggiunto al catalogo di Azure AI Studio.