Microsoft Needle Hill: il mouse Bluetooth semplice e, soprattutto, comodo

Il Black Friday in anticipo di Amazon propone un’ottima offerta su uno dei mouse più apprezzati per la produttività, seppur solo nella variante azzurra. Stiamo parlando del Microsoft Needle Hill , una periferica Bluetooth essenziale, ma estremamente comoda.

Mouse Microsoft Needle Hill Bluetooth: caratteristiche tecniche

Il dispositivo presenta, infatti, un design ergonomico studiato per ridurre l’affaticamento della mano e agevolare il confort. Si tratta di un mouse per destrorsi, che presenta un comodo appoggio per il pollice a sinistra, dove trovano posto i due tasti laterali. La dotazione di tasti è piuttosto tradizionale, considerando che in aggiunta troviamo solo i due laterali sopracitati. Molto interessante, tuttavia, la rotella in alluminio lavorato estremamente precisa. La scelta è dovuta soprattutto al peso, che il mouse contiene il più possibile, proprio per garantire movimenti naturali e confortevoli. Buona la silenziosità, seppur non delle migliori, che permette di lavorare con la massima concentrazione senza distrazioni dovute ai rumori ambientali. Dal punto di vista costruttivo, rappresenta sicuramente uno dei migliori mouse in questa fascia di prezzo.

Come premesso la connessione avviene tramite Bluetooth. Questo consente di collegare il mouse al computer senza occupare le porte USB con eventuali dongle. Naturalmente, però, aspetto cruciale è senza dubbio la batteria come per ogni dispositivo senza fili. In questo caso, Microsoft ha optato per una singola batteria AA (in dotazione) che fornisce un’autonomia di circa 15 mesi. Ottimo il sensore da 2400DPI, regolabile attraverso l’applicazione dedicata. I piedini, invece, sono in teflon e garantiscono uno scorrimento fluido e preciso. Nel complesso, un mouse che punta tutto sul confort e la praticità, senza dubbio una delle migliori soluzioni tra quelli Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 37%, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 37,80 euro per un risparmio di circa 22 euro sul prezzo di listino. A questo prezzo, difficile trovare di meglio soprattutto sul fronte della qualità.